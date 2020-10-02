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Кременчук, Полтавщина

Дорожня розв'язка під Полтавою стала яскраво бірюзовою

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 782 Коментарів: 2

 

Дорожники почали гідропосів газону

У Полтавській області на транспортній розв'язці на перетині автодоріг М-22 Полтава-Олександрія та Н-31 Дніпро-Решетилівка дорожники почали гідропосів газону, через що схили розв'язки стали яскраво бірюзовими.


Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, застосувати цю технологію вирішили, оскільки вона має ряд переваг над звичним посівом трави. Наприклад, вона дозволяє коригувати і ліквідувати залисини при посіві, одночасно розподіляти добрива і посівний матеріал, збільшити швидкість посіву трави, знизити собівартість робіт.


Роботи виконуються за допомогою гідросіялок, які розпилюють спеціальну підготовлену суміш. Трава повинна буде прорости протягом 7-10 днів.


Гідропосів

🍀 На схилах дворівневої транспортної розв'язки в с.Бутенки Кобеляцького району розпочато гідропосів газону. Дану технологію вирішено застосовувати, оскільки вона має ряд переваг перед звичним посівом трави: ▪️ низька собівартість матеріалу і виконуваних робіт; ▪️ одночасно розподіляється добриво і матеріал для посіву; ▪️ підвищується відсоток проростання насіння і швидкий ріст рослин; ▪️ швидкість проведення обробки; ▪️ довговічність гідропосівних газонів; ▪️ коригування, усунення залисин на існуючих газонах ❗️ Посів трави здійснюється за допомогою гідросіялок - розпилювальних установок. Вони розпорошують спеціальну суміш: насіння трави, мульчуючий матеріал, мікроелементи, поживні добавки, коректор поліпшення ґрунту, закріплювач, гідрогелі, вода. Протягом 7-10 днів суміш проростає. 👷 Генеральний підрядник на цьому об'єкті - компанія "Альтком". Роботи виконуються в рамках реконструкції автошляху Н-31 #Дніпро_Решетилівка.

Gepostet von Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна сторінка am Sonntag, 4. Oktober 2020

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Решетилівка ремонт дорог
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

404
ankrem:
Сьогодні, 13:53

Дорогу когда блин откроют ? 


1 0
580
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:02

Тот случай, когда государству "некуда деньги пихать"! Дармоеды в наблюдательных советах гос. компаний получают по 300-500 тыс. грн зарплаты, а пенсионеры "живут" на 2000 грн пенсий, так они ещё решили землю красить. Зато страна ждёт кредита от ЕС и ВБ. Помогли бы лучше малютке, которая в одной из новостей требовала помощи. 


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