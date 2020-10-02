Дорожня розв'язка під Полтавою стала яскраво бірюзовою

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 782 Коментарів: 2

У Полтавській області на транспортній розв'язці на перетині автодоріг М-22 Полтава-Олександрія та Н-31 Дніпро-Решетилівка дорожники почали гідропосів газону, через що схили розв'язки стали яскраво бірюзовими.





Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, застосувати цю технологію вирішили, оскільки вона має ряд переваг над звичним посівом трави. Наприклад, вона дозволяє коригувати і ліквідувати залисини при посіві, одночасно розподіляти добрива і посівний матеріал, збільшити швидкість посіву трави, знизити собівартість робіт.





Роботи виконуються за допомогою гідросіялок, які розпилюють спеціальну підготовлену суміш. Трава повинна буде прорости протягом 7-10 днів.



