І знову антирекорд: за добу коронавірус виявили майже у 9 000 українців

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 791 Коментарів: 1

В Україні черговий антирекорд: за добу зафіксували 8 899 випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 346, медпрацівників – 401), на Полтавщині – 338.



МОЗ повідомляє, що за останню добу: госпіталізовано – 1207 осіб; летальних випадків – 157; одужало – 5 100 осіб; здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР – 34 818, методом ІФА — 26 018).



За весь час пандемії в Україні захворіло – 411 093 особи, одужало – 168 868 осіб, летальних випадків – 7532, проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 39534 випадки

Вінницька область – 11096 випадків

Волинська область – 14234 випадки

Дніпропетровська область – 15729 випадків

Донецька область – 11731 випадок

Житомирська область – 1583 випадки

Закарпатська область – 15187 випадків

Запорізька область – 10797 випадків

Івано-Франківська область – 21596 випадків

Київська область – 17535 випадків

Кіровоградська область – 2677 випадків

Луганська область – 3881 випадок

Львівська область – 31134 випадки

Миколаївська область – 8736 випадків

Одеська область –25785 випадків

Полтавська область – 10190 випадків

Рівненська область – 19998 випадків

Сумська область – 12409 випадків

Тернопільська область – 21186 випадків

Харківська область – 38709 випадків

Херсонська область – 4424 випадки

Хмельницька область – 16928 випадків

Черкаська область – 9670 випадків

Чернівецька область – 22881 випадок

Чернігівська область – 9213 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії така:

Полтава – 5306 (146 нових випадків),

Кременчук – 1388 (76 нових випадків),

Полтавський район – 418 (6 нових випадків),

Миргород – 341 (18 нових випадків),

Горішні Плавні – 250 (25 нових випадків),

Лохвицький район – 219 (3 нові випадки),

Лубни – 213 (2 нові випадки),

Зіньківський район – 173 (3 нові випадки),

Котелевський район – 149 (12 нових випадків),

Кременчуцький район – 143 (2 нові випадки),

Хорольський район – 131,

Диканський район – 119,

Глобинський район – 110 (10 нових випадків),

Новосанжарський район – 110,

Шишацький район – 109 (4 нові випадки),

Кобеляцький район – 108 (4 нові випадки),

Решетилівський район – 105,

Великобагачанський район – 92 (8 нових випадків),

Карлівський район – 83 (5 нових випадків),

Миргородський район – 81 (3 нові випадки),

Лубенський район – 79 (2 нові випадки),

Машівський район – 68,

Гадяч – 67,

Гребінківський район – 63 (1 новий випадок),

Чутівський район – 54 (2 нові випадки),

Пирятинський район – 44,

Гадяцький район – 42 (1 новий випадок),

Козельщинський район – 38,

Семенівський район – 38 (5 нових випадків),

Оржицький район – 32,

Чорнухинський район – 17.









Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 74,

Гадяч – 15,

Гадяцький – 9,

Глобинський – 38,

Гребінківський – 29,

Диканський – 37,

Зіньківський – 80,

Карлівський – 38,

Кобеляцький – 24,

Козельщинський – 11,

Горішні Плавні – 123,

Котелевський – 48,

Кременчук – 1144,

Кременчуцький – 82,

Лохвицький – 47,

Лубни – 77,

Лубенський – 34,

Машівський – 13,

Миргород – 154,

Миргородський – 34,

Новосанжарський – 26,

Оржицький – 19,

Пирятинський – 19,

Полтава – 3236,

Полтавський – 221,

Решетилівський – 28,

Семенівський – 11,

Хорольський – 30,

Чорнухинський – 7,

Чутівський – 18,

Шишацький – 27.

Одужали 4238 жителів області, продовжують лікування 5753 людини, зокрема, 166 дітей. Всього зареєстрували 199 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 5; Лубни, колишні Гребінківський, Чутівський райони).



