І знову антирекорд: за добу коронавірус виявили майже у 9 000 українців

На Полтавщині захворіло 338 людей
В Україні черговий антирекорд: за добу зафіксували 8 899 випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 346, медпрацівників – 401), на Полтавщині – 338.
МОЗ повідомляє, що за останню добу: госпіталізовано – 1207 осіб; летальних випадків – 157; одужало – 5 100 осіб; здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР – 34 818, методом ІФА — 26 018).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 411 093 особи, одужало – 168 868 осіб, летальних випадків – 7532, проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 39534 випадки
- Вінницька область – 11096 випадків
- Волинська область – 14234 випадки
- Дніпропетровська область – 15729 випадків
- Донецька область – 11731 випадок
- Житомирська область – 1583 випадки
- Закарпатська область – 15187 випадків
- Запорізька область – 10797 випадків
- Івано-Франківська область – 21596 випадків
- Київська область – 17535 випадків
- Кіровоградська область – 2677 випадків
- Луганська область – 3881 випадок
- Львівська область – 31134 випадки
- Миколаївська область – 8736 випадків
- Одеська область –25785 випадків
- Полтавська область – 10190 випадків
- Рівненська область – 19998 випадків
- Сумська область – 12409 випадків
- Тернопільська область – 21186 випадків
- Харківська область – 38709 випадків
- Херсонська область – 4424 випадки
- Хмельницька область – 16928 випадків
- Черкаська область – 9670 випадків
- Чернівецька область – 22881 випадок
- Чернігівська область – 9213 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії така:
- Полтава – 5306 (146 нових випадків),
- Кременчук – 1388 (76 нових випадків),
- Полтавський район – 418 (6 нових випадків),
- Миргород – 341 (18 нових випадків),
- Горішні Плавні – 250 (25 нових випадків),
- Лохвицький район – 219 (3 нові випадки),
- Лубни – 213 (2 нові випадки),
- Зіньківський район – 173 (3 нові випадки),
- Котелевський район – 149 (12 нових випадків),
- Кременчуцький район – 143 (2 нові випадки),
- Хорольський район – 131,
- Диканський район – 119,
- Глобинський район – 110 (10 нових випадків),
- Новосанжарський район – 110,
- Шишацький район – 109 (4 нові випадки),
- Кобеляцький район – 108 (4 нові випадки),
- Решетилівський район – 105,
- Великобагачанський район – 92 (8 нових випадків),
- Карлівський район – 83 (5 нових випадків),
- Миргородський район – 81 (3 нові випадки),
- Лубенський район – 79 (2 нові випадки),
- Машівський район – 68,
- Гадяч – 67,
- Гребінківський район – 63 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 54 (2 нові випадки),
- Пирятинський район – 44,
- Гадяцький район – 42 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 38,
- Семенівський район – 38 (5 нових випадків),
- Оржицький район – 32,
- Чорнухинський район – 17.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 74,
- Гадяч – 15,
- Гадяцький – 9,
- Глобинський – 38,
- Гребінківський – 29,
- Диканський – 37,
- Зіньківський – 80,
- Карлівський – 38,
- Кобеляцький – 24,
- Козельщинський – 11,
- Горішні Плавні – 123,
- Котелевський – 48,
- Кременчук – 1144,
- Кременчуцький – 82,
- Лохвицький – 47,
- Лубни – 77,
- Лубенський – 34,
- Машівський – 13,
- Миргород – 154,
- Миргородський – 34,
- Новосанжарський – 26,
- Оржицький – 19,
- Пирятинський – 19,
- Полтава – 3236,
- Полтавський – 221,
- Решетилівський – 28,
- Семенівський – 11,
- Хорольський – 30,
- Чорнухинський – 7,
- Чутівський – 18,
- Шишацький – 27.
Одужали 4238 жителів області, продовжують лікування 5753 людини, зокрема, 166 дітей. Всього зареєстрували 199 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 5; Лубни, колишні Гребінківський, Чутівський райони).