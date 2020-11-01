Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Кременчук, Коронавірус / Карантин

І знову антирекорд: за добу коронавірус виявили майже у 9 000 українців

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 791 Коментарів: 1

 

На Полтавщині захворіло 338 людей

В Україні черговий антирекорд: за добу зафіксували 8 899 випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 346, медпрацівників – 401), на Полтавщині – 338.


МОЗ повідомляє, що за останню добу: госпіталізовано – 1207 осіб; летальних випадків – 157; одужало – 5 100 осіб; здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР – 34 818, методом ІФА — 26 018).


За весь час пандемії в Україні захворіло – 411 093 особи, одужало – 168 868 осіб, летальних випадків – 7532, проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.


Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 39534 випадки
  • Вінницька область – 11096 випадків
  • Волинська область – 14234 випадки
  • Дніпропетровська область – 15729 випадків
  • Донецька область – 11731 випадок
  • Житомирська область – 1583 випадки
  • Закарпатська область – 15187 випадків
  • Запорізька область – 10797 випадків
  • Івано-Франківська область – 21596 випадків
  • Київська область – 17535 випадків
  • Кіровоградська область – 2677 випадків
  • Луганська область – 3881 випадок
  • Львівська область – 31134 випадки
  • Миколаївська область – 8736 випадків
  • Одеська область –25785 випадків
  • Полтавська область – 10190 випадків
  • Рівненська область – 19998 випадків
  • Сумська область – 12409 випадків
  • Тернопільська область – 21186 випадків
  • Харківська область – 38709 випадків
  • Херсонська область – 4424 випадки
  • Хмельницька область – 16928 випадків
  • Черкаська область – 9670 випадків
  • Чернівецька область – 22881 випадок
  • Чернігівська область – 9213 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії така:

  • Полтава – 5306 (146 нових випадків),
  • Кременчук – 1388 (76 нових випадків),
  • Полтавський район – 418 (6 нових випадків),
  • Миргород – 341 (18 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 250 (25 нових випадків),
  • Лохвицький район – 219 (3 нові випадки),
  • Лубни – 213 (2 нові випадки),
  • Зіньківський район – 173 (3 нові випадки),
  • Котелевський район – 149 (12 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 143 (2 нові випадки),
  • Хорольський район – 131,
  • Диканський район – 119,
  • Глобинський район – 110 (10 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 110,
  • Шишацький район – 109 (4 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 108 (4 нові випадки),
  • Решетилівський район – 105,
  • Великобагачанський район – 92 (8 нових випадків),
  • Карлівський район – 83 (5 нових випадків),
  • Миргородський район – 81 (3 нові випадки),
  • Лубенський район – 79 (2 нові випадки),
  • Машівський район – 68,
  • Гадяч – 67,
  • Гребінківський район – 63 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 54 (2 нові випадки),
  • Пирятинський район – 44,
  • Гадяцький район – 42 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 38,
  • Семенівський район – 38 (5 нових випадків),
  • Оржицький район – 32,
  • Чорнухинський район – 17.


У Кременчуці 44 нові випадки коронавірусу і одна смерть за добу


Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 74,
  • Гадяч – 15,
  • Гадяцький – 9,
  • Глобинський – 38,
  • Гребінківський – 29,
  • Диканський – 37,
  • Зіньківський – 80,
  • Карлівський – 38,
  • Кобеляцький – 24,
  • Козельщинський – 11,
  • Горішні Плавні – 123,
  • Котелевський – 48,
  • Кременчук – 1144,
  • Кременчуцький – 82,
  • Лохвицький – 47,
  • Лубни – 77,
  • Лубенський – 34,
  • Машівський – 13,
  • Миргород – 154,
  • Миргородський – 34,
  • Новосанжарський – 26,
  • Оржицький – 19,
  • Пирятинський – 19,
  • Полтава – 3236,
  • Полтавський – 221,
  • Решетилівський – 28,
  • Семенівський – 11,
  • Хорольський – 30,
  • Чорнухинський – 7,
  • Чутівський – 18,
  • Шишацький – 27.

Одужали 4238 жителів області, продовжують лікування 5753 людини, зокрема, 166 дітей. Всього зареєстрували 199 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 5; Лубни, колишні Гребінківський, Чутівський райони).


«Кременчук фактично наблизився до червоної зони», — керівник області Синєгубов
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

578
evil:
Сьогодні, 13:50

заступниця міністра охорони здоров’я Садов’як:

 

госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча би одну з нижче наведених ознак:

1) частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30-ти. 
2) сатурація менше або дорівнює 92%, 
3) порушення свідомості. 

 

Все. В остальных случаях сидите дома, не морочьте голову и не путайтесь под ногами Зеленского (как он сам говорил).

 

Будьте здоровы! Теперь, 73%, можете оборжаться...Ви зробили це разом. Тепер державі не треба збільшувати закупівлю тестів. Та ще й можна заощадити гроші на лікуванні. Хай лiкуються власним коштом.

Кашляйте ковідом на рідних та сусідів, дивіться вечірній квартал та серіал Слуга урода.

Хоть кто-то мне скажите, какой теперь смысл в карантинных ограничениях? Если государство поклало болт и не берет на себя никаких обязательств? Ограничения, Карл, к чему?

 

 


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