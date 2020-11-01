У шести навчальних закладах кременчужани заразилися коронавірусом

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У шести навчальних закладах нашого міста кременчужани заразилися коронавірусом. Такі дані бачимо у добовому зведенні за 3 листопада від департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.





Перелік цих освітніх закладів такий: