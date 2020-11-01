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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У шести навчальних закладах кременчужани заразилися коронавірусом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 224

 

Статистика станом на ранок 3-го листопада

У шести навчальних закладах нашого міста кременчужани заразилися коронавірусом. Такі дані бачимо у добовому зведенні за 3 листопада від департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.


Перелік цих освітніх закладів такий:

  • у ДНЗ (ясла-садок) №82 захворів вихованець;
  • у ДНЗ (ясла-садок) №48, Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури, Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка – по одному педагогу;
  • у Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка – студент;
  • у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС – непедагогічний працівник.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус школи
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