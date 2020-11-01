У шести навчальних закладах кременчужани заразилися коронавірусом
Сьогодні, 13:03
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Статистика станом на ранок 3-го листопада
У шести навчальних закладах нашого міста кременчужани заразилися коронавірусом. Такі дані бачимо у добовому зведенні за 3 листопада від департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.
Перелік цих освітніх закладів такий:
- у ДНЗ (ясла-садок) №82 захворів вихованець;
- у ДНЗ (ясла-садок) №48, Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури, Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка – по одному педагогу;
- у Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка – студент;
- у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС – непедагогічний працівник.