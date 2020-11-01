Кременчуцький ЦНАП запрацював у Потоках

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У зв’язку з приєднанням до Кременчука Потоківської сільської територіальної громади (села Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка) Кременчуцький ЦНАП розширив свою зону обслуговування. З 2-го листопада ЦНАП у Потоках розпочав приймати замовників послуг за адресою: с. Потоки, вулиця Шевченка, 4 у своєму «фірмовому» стилі, що включає:

автоматизоване формування бланків заяв та супровідних документів,

відкритість та доступність інформації про послуги,

можливість перевірити стан розгляду заявки на сайті ЦНАП та з допомогою QR-коду,

смс - інформування про результат послуги,

безкоштовне виготовлення копій документів, необхідних для замовлення послуг у ЦНАП тощо,

доброзичливе ставлення та щире бажання допомогти



Новим сервісом уже нині користуються жителі сіл, адже тут можна подати заявки на 129 адміністративні послуги (увесь перелік за посиланням. Зараз ведеться активна робота над розширенням цього списку.



Наразі ЦНАП у с. Потоки працює у тестовому режимі за наступним графіком:

понеділок – з 08.00 до 17.00,

вівторок – з 08.00 до 17.00,

середа – неприйомний день,

четвер – з 08.00 до 17.00,

п’ятниця – з 08.00 до 16.00,

субота, неділя – вихідні дні.



Щодня з 12:00 до 13:00 ЦНАП закритий для відвідувачів у зв’язку з дезінфекцією приміщень для запобігання поширення вірусних інфекцій.