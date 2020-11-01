Кременчуцький ЦНАП запрацював у Потоках

У зв’язку з приєднанням до Кременчука Потоківської сільської територіальної громади (села Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка) Кременчуцький ЦНАП розширив свою зону обслуговування. З 2-го листопада ЦНАП у Потоках розпочав приймати замовників послуг за адресою: с. Потоки, вулиця Шевченка, 4 у своєму «фірмовому» стилі, що включає:
Новим сервісом уже нині користуються жителі сіл, адже тут можна подати заявки на 129 адміністративні послуги (увесь перелік за посиланням. Зараз ведеться активна робота над розширенням цього списку.
Наразі ЦНАП у с. Потоки працює у тестовому режимі за наступним графіком:
понеділок – з 08.00 до 17.00,
вівторок – з 08.00 до 17.00,
середа – неприйомний день,
четвер – з 08.00 до 17.00,
п’ятниця – з 08.00 до 16.00,
субота, неділя – вихідні дні.
Щодня з 12:00 до 13:00 ЦНАП закритий для відвідувачів у зв’язку з дезінфекцією приміщень для запобігання поширення вірусних інфекцій.