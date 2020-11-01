Кременчуцьким бюджетникам заборгували 12 мільйонів гривень зарплати

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 253

Причина — дірка в бюджеті, яка зросла на 29 млн грн і сягнула 228,5 млн грн

Бюджетникам міста заборгували заробітну плату за жовтень. Її недотримали ті, хто працює в галузях освіти (техперсонал), культури, спорту і частина комунальних підприємств, де терміни виплати до першого числа наступного місяця. Це КП «Муніципальна варта», КП «Аква-Сервіс» (водолазно-рятувальна станція), дитячий табір «Зоряний», клуб «Кремінь», комунальні парки.



За даними міського фінансового управління, станом на сьогодні, 2 листопада, не виплачена зарплата в розмірі 12 млн грн.









Як розповіла Тетяна Тетьоркіна, заступник начальника міського фінансового управління, у педагогічних працівників шкіл, чия зарплата фінансується за рахунок держбюджету, проблем з виплатами немає. Так само з міського бюджету вдалося «закрити» вчасно майже повністю зарплату в дитсадках.





- Дитсадки ми практично «закрили» 30 числа звечора. Залишилася невелика сума. Вона сьогодні буде виплачена до кінця дня. Але не додали школам — технічним працівникам, які отримують зарплату з місцевого бюджету.









Медики отримали аванс, а зарплату (за графіком) вони отримують 7 числа кожного місяця наступного за розрахунковим. Так само і більшість комунальних підприємств (КАТП 1628, «Теплоенерго» та інші). Тож до 7 листопада ще час є, і в фінуправлінні розраховують на те, що гроші будуть.





- Якраз до цієї дати заходять великі податки з підприємств, тому з виплатою легше, - каже Тетяна Тетьоркіна.





У цілому недовиконання міського бюджету станом на жовтень зросло на 29 млн грн склало 228,5 млн грн.





Нагадаємо, бюджет Кременчука на 2020 рік на момент затвердження склав 2 млрд 148 млн грн по доходах. Тобто недовиконання складає близько 10%.



