Як кременчужанам потрапити до вузькопрофільних лікарів в умовах карантину

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 555

Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, та отримати направлення, а також пройти обстеження та здати аналізи

Начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 30 жовтня повідомив про те, що зараз через карантин у Кременчуці призупинені планові консультації вузькопрофільних фахівців.





Разом з тим, якщо у людини загострення хронічного захворювання, і з ним не може впоратися сімейний лікар, то він виписує направлення до лікаря вторинної ланки. Перед прийомом у «вузького» спеціаліста треба пройти обов'язкові обстеження та здати аналізи, які зможуть надати йому клінічну картину.



Отримати направлення від сімейного лікаря можна навіть в електронному вигляді, звернувшись до нього по телефону, і це більш безпечно в умовах карантину.

Тому пресслужба мерії розмістила номери телефонів центрів первинної медико-санітарної допомоги Кременчука.

1. КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» (вул. І. Мазепи, 26)

Директор: Тарасова Наталія Євгеніївна

Приймальня директора: 75-84-14, 75-84-10, моб. тел. 067-483-41-00

Реєстратура амбулаторій ЗПСМ №1, №2, №3 (вул. Івана Мазепи, 26)

067-540-81-44, 050-356-94-61

Амбулаторія ЗПСМ №4 (вул. Мічуріна, 76) – 067-540-77-52, 050-356-94-68

Амбулаторія ЗПСМ №5 (вул. Академіка Маслова, 13/9)

067-540-73-87, 050-356-94-69

Амбулаторія ЗПСМ №6 (вул. Кооперативна, 19)

067-326-22-10, 050-610-17-11

2. КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» (вул. Генерала Манагарова, 9)

Директор: Махтай Оксана Володимирівна

Приймальня директора: 73-94-80

Амбулаторія ЗПСМ №1, 2 – 73-94-83, моб. тел. 067-32-71-505; 067-541-41-86

Амбулаторія ЗПСМ №3 – моб. тел. 068-589-02-47

Амбулаторія ЗПСМ №4 – 70-09-42; моб. тел. 067-541-41-85

3. КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» (кв. 278, буд. 13-Б)

Директор: Чорнявська Марія Андріївна

Приймальня директора 063-337-92-57, 063-338-02-53

Амбулаторія ЗПСМ №1, реєстратура тел. 067 507-85-27, 097 032-66-06,050 438-10-84

Амбулаторія ЗПСМ №2, реєстратура тел. 067 507-94-22, 050 438-11-42.

Амбулаторія ЗПСМ №3, реєстратура тел. 067 507-91-82, 050 438-11-29.

Амбулаторія ЗПСМ №4, реєстратура тел. 067 507-86-48, 050 438-10-45.

Амбулаторія ЗПСМ №5, реєстратура тел. 067 507-85-26, 050 438-10-46.

Амбулаторія ЗПСМ №6, реєстратура тел. 067 507-86-02, 050 438-10-85.

Амбулаторія ЗПСМ №7, реєстратура тел. 067 507-86-93, 050 438-10-83.

Амбулаторія ЗПСМ №8, реєстратура тел. 067 507-95-51, 050 438-10-79.

Амбулаторія ЗПСМ №9, реєстратура тел. 067 507-95-22, 050 438-05-70