Кременчуцьким стоматологам не вистачило грошей на зарплату: що робитиме мерія

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 322

Виконком ухвалив рішення про перерозподіл 1 млн 469,5 тис грн від інших лікарень. При цьому начальник управління охорони здоров'я каже, що фінансуванням наступного року буде ще гірше

Медикам кременчуцького стоматологічного центру та дитячої стоматполіклініки виплатять зарплату за рахунок перерозподілу коштів міського бюджету від інших лікарень. Рішення ухвалили на засіданні виконкому Кременчуцької міськради другого жовтня. Так, відповідно до ухваленого рішення, на зарплату медиків-стоматологів піде 1 млн 469,5 тис грн. Цих грошей має вистачити до кінця року, запевнив начальник управління охорони здоров'я Максим Середа.



Натомість ці кошти міського бюджету «забрали» від інших лікарень:

600 тис грн — від «Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського»;

300 тис грн — від «Кременчуцької міської лікарні «Правобережна»;

600 тис грн — від «Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»;

606,3 тис грн — від «Кременчуцького перинатального центру ІІ рівня».

Рішення виконкому про перерозподіл має затвердити міська рада.



Максим Середа на засіданні бюджетної депутатської комісії пояснив, чому не вистачило грошей на стоматологічну службу:





- Справа в тому, що в поточному році від Національної служби здоров'я України різко зменшене фінансування стоматологічної галузі загалом по країні, у тому числі наших закладів по Кременчуку. Фінансування відбулося на рівні 29% від мінімальної потреби наших закладів. І вже влітку, щоб людей не ереводити на 0,75 або 0,5 посади, щоб не застосовувати непоппулярні методи такі, як скорочення, ми вже перерозподіляли кошти — щоб лікарі та медсестри залишилися на своїх робочих місцях та виконували функції. І тепер просимо на 4 місяці — до кінця року, починаючи з вересня, щоб люди були з заробітною платою — перерозподілити кошити з інших закладів, де ситуація краща.



За словами начальника управління охорони здоров'я, у інших медзакладах (від яких забрали частину фінансування з міського бюджету) із зарплатою краще, тому що надходять кошти з НСЗУ. Тому в мерії вирішили перерозподілити гроші з міського бюджету на стоматполіклініки.





- Це — вимушений крок, але на наступний рік ситуація зі стоматологією буде ще гірша. Пакет стоматологічної допомоги (на даний час, за інформацією, яка є) зовсім не буде включений до державних гарантій. Тому нам доведеться з міського бюджету повністю. утримувати наші стоматполіклініки. Це те, про що я казав два роки тому, коли ми важкими потугами провели оптимізацію галузі, але її зберегли для міста, - заявив Максим Середа.





За таких умов, за його інформацією, комунальні стоматполіклініки по всій країні закриваються або переходять на госпрозрахунок. При цьому він запевнив, що у Кременчуці комунальні стоматцентр та дитяча стоматполіклініка так і залишаться комунальними.





Нагадаємо, міська влада закрила три дорослі стоматполікліки, залишивши один стоматцентр на вул. Київський. Людям створили незручності. Велику частину стоматологів скоротили. І тепер керівник управління охорони здоров' я називає знищення стоматполіклінік збереженням галузі.











