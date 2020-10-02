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На вихідних у Кременчуці очікується дощ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 489

 

Парасольку варто приготувати на суботу, неділя ж має бути сухою та мінливо хмарною

На вихідних у Кременчуці триматиметься відносно тепла погода. Як обіцяє Sinoptik, у суботній вечір кременчужан очікує невеликий дощ. У неділю буде без опадів та хмарно. Хмари тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Температура в суботу буде коливатися від 13 до 17 градусів, у неділю - від 14 до 19 градусів вище нуля.


 


Погодний сайт rp5 також прогнозує дощ в другій половині суботи. Вранці у суботу можливий туман. У неділю без опадів та хмарно.


 


Своєю чергою gismeteo також не відмовляється від дощових прогнозів та суботу, проте додає – буде гроза. Неділя буде переважно сонячною. В суботу температурний максимум буде на рівні 19 з позначкою +, в неділю температура підвищиться до 22 градусів тепла.


 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: погода дождь туман вихідні
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