На вихідних у Кременчуці очікується дощ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 489

Парасольку варто приготувати на суботу, неділя ж має бути сухою та мінливо хмарною

На вихідних у Кременчуці триматиметься відносно тепла погода. Як обіцяє Sinoptik, у суботній вечір кременчужан очікує невеликий дощ. У неділю буде без опадів та хмарно. Хмари тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Температура в суботу буде коливатися від 13 до 17 градусів, у неділю - від 14 до 19 градусів вище нуля.









Погодний сайт rp5 також прогнозує дощ в другій половині суботи. Вранці у суботу можливий туман. У неділю без опадів та хмарно.









Своєю чергою gismeteo також не відмовляється від дощових прогнозів та суботу, проте додає – буде гроза. Неділя буде переважно сонячною. В суботу температурний максимум буде на рівні 19 з позначкою +, в неділю температура підвищиться до 22 градусів тепла.



