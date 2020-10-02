В Кременчуге резко возросло количество пневмоний – 94 за неделю

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Восемь пациентов в тяжелом состоянии

По данным городского управления здравоохранения, за прошедшую неделю, с 25 сентября по 2 октября, в Кременчуге зарегистрировано 94 случая пневмонии.





Наибольшее количество пневмоний зафиксировано в районах, которые обслуживает ЦПМСП №3 – 51 случай.

ЦПМСП №1, обслуживающий центральную часть города, зарегистрировал 27 случаев пневмонии за неделю.

ЦПМСП №2 (Раковка) – 16 случаев.





Из 94 пациентов с пневмониями 93 госпитализированы. Из них – 9 детей, они лежат в детской больнице. 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.





Всем пациентам с пневмониями выставляется подозрение на коронавирусную инфекцию.





Руководитель горздрава Максим Середа сообщил, что показатели по пневмониям за прошедшую неделю почти вдвое превысили среднестатистические показатели на сентябрь. Такое количество пневмоний нехарактерно для осенних месяцев, это типично для зимы.



Кроме того, за неделю в Кременчуге зарегистрировано 843 случая ОРВИ. Больше всего их пришлось на ЦПМСП №3 – 538 случаев. ЦПМСП №1 – 197 случаев. ЦПМСП №2 – 108.



Грипп на прошедшей неделе не регистрировался.