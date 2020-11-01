У центрі Кременчука якийсь слабак викинув ялинку

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Трохи не дотягнув до Нового року
Вчора, 1 листопада, в центрі Кременчука викинули ялинку. Новорічне дерево помітили біля сміттєвих баків в районі вулиць Академіка Маслова та 1905 року.
Ех, трохи не дотягнув до Нового року. Ще б зачекав 60 днів і не довелося купувати нову ялинку.