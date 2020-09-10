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«Трибуни битком були забиті»: урочисто презентували книгу «Кременчук спортивний»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 204

Робота над книгою тривала протягом 7 років

Напередодні Дня фізичної культури і спорту України відбулася презентація книги Вікторії Ширай «Кременчук спортивний». Робота над книгою тривала протягом 7 років.



Завідуюча експозиційного відділу Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай працювала над книгою опрацьовуючи архівні та музейні матеріали, працювала зі спогадами ветеранів спорту Кременчука й писала книгу серед будівельних мішків, адже не один рік триває ремонт у Кременчуцькому краєзнавчому музеї.


У Кременчуцькому краєзнавчому музеї хочуть відкрити експозицію присвячену спорту
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Этот кременчужанин поднял паровоз – и умер


 


Автор книги Вікторія Ширай розповіла, що спочатку планували видати брошуру, згодом фотоальбом з коментарями, але інформації було настільки багато, що та ледь вмістилася в одну книгу.


Ініціатором видання монографії про спортивне життя Кременчука був голова Кременчуцької міської організації роботодавців Анатолій Литвиненко. Він пригадав, що в перші післявоєнні роки у вщент зруйнованому місті в приміщенні польського костелу працював спортивно-культурний осередок, вдень там проходили спортивні заняття, а увечері - транслювалися кінострічки.


 


- Більше 20 років віддав заводу дорожніх машин, де працювало 5,5 тисяч осіб. На заводській спартакіаді трибуни битком були забиті. А пам'ятаєте великий футбол у Кременчуці? Чи можна таке забути?... Забори стадіону ломилися, коли вболівальники без квитків перелазили через огорожу, бо там місць не було... Шатався Крюківський міст, коли вболівальники ходили на матчі з Кременчука в Крюків, а потім з Крюкова у Кременчук. Це були незабутні роки, - згадав про життя спорту у Кременчуці середини ХХ ст у своїй промові Анатолій Литвиненко.


  


Книги «Кременчук спортивний» урочисто презентували видатним спортсменам і тренерам закладів фізкультури та спорту Кременчука. Ознайомитися з книгою кременчужани зможуть у читальних залах бібліотечної мережі для дітей та дорослих. Також планують видати другий том книги «Кременчук спортивний», а це видання перевести у формат pdf, щоб більше кременчужан ознайомилися зі спортивною історією міста.


 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука, Артем Коваленко
Теги: спорт книга історія История Кременчуга
компанія «Інтера Люкс»

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