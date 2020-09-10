Де 11 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
11 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- просп. Полтавський, 189-275;
- вул. Бориса Чичибабіна, 4-58;
- вул. Чайковського, 69-95;
- вул. Василя Симоненка, 90-100;
- вул. Хортицька, 3-28;
- вул. Некрасова, 47-58.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Василя Стуса, 21-33;
- вул. Григорія Чуркіна, 3-38;
- вул. Космонавтів, 21-48;
- вул. Мєндєлєєва, 18-24;
- пров. Самойлівський, 26-93;
- пров. Космічний, 3-19;
- пров. Автобусний, 1-36;
- пров. Івана Миколайчука, 6-37.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Гайдамацька, 25-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Бородинський, 20-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10.