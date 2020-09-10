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Де 11 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 206

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

11 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.



З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • просп. Полтавський, 189-275;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 4-58;
  • вул. Чайковського, 69-95;
  • вул. Василя Симоненка, 90-100;
  • вул. Хортицька, 3-28;
  • вул. Некрасова, 47-58.


З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Василя Стуса, 21-33;
  • вул. Григорія Чуркіна, 3-38;
  • вул. Космонавтів, 21-48;
  • вул. Мєндєлєєва, 18-24;
  • пров. Самойлівський, 26-93;
  • пров. Космічний, 3-19;
  • пров. Автобусний, 1-36;
  • пров. Івана Миколайчука, 6-37.


З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Гайдамацька, 25-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Бородинський, 20-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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