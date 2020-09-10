Через ЦНАП можна замовити «Пакунок малюка» у грошовій формі

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Кременчуцький ЦНАП розпочав приймати заявки на послугу «Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» (послуга 58/59-38).





Відповідне рішення прийняв виконком Кременчуцької міської ради Полтавської області 8 вересня. Послуга надається у рамках пілотного проєкту, запроваджено постановою Кабміну України від 29.07.2020 №744 «Деякі питання реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Суб’єктом надання послуги є управління соціального захисту населення.



Що варто знати про грошову компенсацію допомоги «Пакунок малюка»:

розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» становить 5 тис гривень;

звернутися за послугою необхідно протягом року з дня народження дитини;

кошти необхідно використати протягом року з дня відкриття карткового рахунку;

виплата грошової компенсації проводиться на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в банку «ПриватБанк»;

послуга надається за умови не отримання пакунку малюка в натуральному вигляді;

грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну новонароджену дитину для придбання дитячих товарів (засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр) та товарів для породіллі (прокладок для лактації; прокладок післяпологових) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.





Із переліком документів, необхідних для замовлення послуги, можна ознайомитися на сайті ЦНАПу за посиланням.