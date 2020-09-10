Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна145612
Кременчук183
Хворі:
Україна76712
Кременчук28
Одужало:
Україна65877
Кременчук150
Померло:
Україна3023
Кременчук5
Надзвичайні новини

На 1700 гривень оштрафували кременчужанку, нетвереза донька котрої потрапила в лікарню

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 966

На жінку вже вдруге протягом року складають протокол через невиконання батьківських обов'язків

У вересні Автозаводський районний суд розглянув справу щодо жінки, яка не виконує батьківські обов'язки. Мова йде про випадок, що стався 16 червня. Увечері неповнолітню доньку доставили в дитячу лікарню з алкогольним отруєнням.


Сама матір на судове засідання не з'явилася. Суд визнав її винною у порушенні ч. 2 ст. 154 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Протягом року це вже другий протокол за невиконання батьківських обов'язків.


Жінка має сплатити штраф у розмірі 1700 грн та 420 гривень судового збору.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: мать админпротокол штраф опьянение підліток
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх