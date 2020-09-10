На 1700 гривень оштрафували кременчужанку, нетвереза донька котрої потрапила в лікарню

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 966

На жінку вже вдруге протягом року складають протокол через невиконання батьківських обов'язків

У вересні Автозаводський районний суд розглянув справу щодо жінки, яка не виконує батьківські обов'язки. Мова йде про випадок, що стався 16 червня. Увечері неповнолітню доньку доставили в дитячу лікарню з алкогольним отруєнням.





Сама матір на судове засідання не з'явилася. Суд визнав її винною у порушенні ч. 2 ст. 154 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Протягом року це вже другий протокол за невиконання батьківських обов'язків.





Жінка має сплатити штраф у розмірі 1700 грн та 420 гривень судового збору.