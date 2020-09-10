Прокурора сусідньої області затримали на одержанні п'яти тисяч гривень хабаря

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 284

10 вересня у Кіровоградській області прокурора затримали після одержання 5 тисяч гривень. У Державному бюро розслідувань повідомили, що начальник одного з відділів Олександрійської місцевої прокуратури вимагав та одержав від громадянина гроші, щоб того не посадили за зберігання наркотиків (ст. 309 КК України).





Попередня кваліфікація: вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.