Прокурора сусідньої області затримали на одержанні п'яти тисяч гривень хабаря

10 вересня у Кіровоградській області прокурора затримали після одержання 5 тисяч гривень. У Державному бюро розслідувань повідомили, що начальник одного з відділів Олександрійської місцевої прокуратури вимагав та одержав від громадянина гроші, щоб того не посадили за зберігання наркотиків (ст. 309 КК України).
Попередня кваліфікація: вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.