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Надзвичайні новини, Полтавщина

Прокурора сусідньої області затримали на одержанні п'яти тисяч гривень хабаря

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 284

 

Гроші мали «анулювати» реальний термін за зберігання наркотиків

10 вересня у Кіровоградській області прокурора затримали після одержання 5 тисяч гривень. У Державному бюро розслідувань повідомили, що начальник одного з відділів Олександрійської місцевої прокуратури вимагав та одержав від громадянина гроші, щоб того не посадили за зберігання наркотиків (ст. 309 КК України).


Попередня кваліфікація: вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).


Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: dbr.gov.ua
Теги: ДБР взятка хабар прокурор
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