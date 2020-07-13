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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці побачить світ книга про спорт «Кременчук спортивний»

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 453 Коментарів: 3

 

Уклали договір на друк книги, яка коштуватиме 500 грн

Книгу про кременчуцьких спортсменів «Кременчук спортивний» Вікторії Ширай має побачити світ найближчим часом. Згідно з інформацією сайту державних закупівель Прозорро, договір між Управлінням культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради і ТОВ «Кременчуцька міськдрукарня» на друк книги уклали 2 липня.


Старший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай працювала над книгою 7 років. Спочатку планували вихід книги у 2018 році. 


К печати готовится книга «Кременчуг спортивный»


Згідно з договором, 50 екземплярів книги (об'ємом 474 стор.) обійдеться місту в 30 000 гривень (25 000 грн друк + 5 000 грн податки). Тобто вартість однієї книги обійдеться у 500 грн.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: спорт книга історія История Кременчуга
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

194
Piton78:
Сьогодні, 12:42

Щось незрозуміло вартість друку 500 чи продавати будуть по 500? А то якщо вартість друку то 30000 поділити на 500 виходить 60 гривень, а якщо 500 помножити на 500 то виходить 250000 де помилка? Хоча всеодно в ризи дешевше ніж піар газетка!


1 0
184
Альона Душенко:
Сьогодні, 13:12

Дякую, що уточнили, там був лишній нуль - 50 екземплярів книг


0 0
38
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 15:22

Отлично, в городе появится такая чудесная книга.


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