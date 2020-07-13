У Кременчуці побачить світ книга про спорт «Кременчук спортивний»

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 453 Коментарів: 3

Уклали договір на друк книги, яка коштуватиме 500 грн

Книгу про кременчуцьких спортсменів «Кременчук спортивний» Вікторії Ширай має побачити світ найближчим часом. Згідно з інформацією сайту державних закупівель Прозорро, договір між Управлінням культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради і ТОВ «Кременчуцька міськдрукарня» на друк книги уклали 2 липня.





Старший науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай працювала над книгою 7 років. Спочатку планували вихід книги у 2018 році.









Згідно з договором, 50 екземплярів книги (об'ємом 474 стор.) обійдеться місту в 30 000 гривень (25 000 грн друк + 5 000 грн податки). Тобто вартість однієї книги обійдеться у 500 грн.