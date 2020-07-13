На 26-53%: із завтрашнього дня у Кременчуці зростуть тарифи на вивезення сміття

Виконком Кременчуцької міської ради ухвалив рішення «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628». Фактично КАТП 1628 здійснило свій намір підвищити тарифи, про який повідомляло у червні.
Виконком ухвалив рішення без обговорення 10 липня — через місяць після повідомлення про наміри. Воно набуде чинності з 14 липня, повідомив директор КАТП 1628 Сергій Шиян — до цього часу рішення офіційного оприлюднять на сайті Кременчуцької міської ради.
Таким чином, у платіжках за липень вартість послуг з 1.07 по 13.07 буде розрахована за старими тарифами, а з 14.07 по 31.07 — за новими, пояснив Сергій Шиян.
Кінцевий тариф для споживачів складається із суми двох тарифів, відповідно до рішення вони складають:
Розрахунки собівартості послуги можна подивитися тут.
Рішення виконкому затверджує лише загальний розмір тарифу. Кінцева сума в платіжках (щомісячна вартість послуг) залежить від норми накопичення відходів на одного мешканця. Норми затверджувалися раніше, окремим рішенням виконкому і є різними (залежно від ступеня благоустрою будинків). Таким чином, щомісячна вартість послуг зросте для населення по-різному, дані — у таблиці, яку оприлюднило КАТП 1628 на своєму офіційному сайті.
Найсуттєвіше зросте кінцева вартість послуг для неблагоустроєних багатоквартирних будинків (без водогону та каналізації) — на 56,2%, серйозно підвищиться і вартість послуг для приватного сектору — на 52,6% порівняно з чинним тарифом.
В упорядкованих багатоквартирних будинках тариф зросте на 26,3%.
|
Категорія будинків
|
Норма
на одного мешканця на рік, куб м*
|
Вартість послуги на одного мешканця на місяць
|
Зростання тарифу
|
до 14.07.20
|
з 14.07.20
|
грн
|
%
|
Упорядковані будинки (з водопроводом і каналізацією)
|
2,26
|
22,32
|
28,19
|
5,87
|
26,3
|
Неупорядковані будинки (без водопроводу і каналізації)
|
2,28
|
22,55
|
35,23
|
12,68
|
56,2
|
Будинки приватного сектору
|
2,51
|
24,81
|
37,88
|
13,07
|
52,7
*норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 601.
Нагадаємо, КАТП 1628 обгрунтувало підвищення тарифів тим, що чинні е покривали собівартості послуг, а відтак — нічим платити зарплату працівникам.