На 26-53%: із завтрашнього дня у Кременчуці зростуть тарифи на вивезення сміття

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Виконком Кременчуцької міської ради ухвалив рішення «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628». Фактично КАТП 1628 здійснило свій намір підвищити тарифи, про який повідомляло у червні.





Виконком ухвалив рішення без обговорення 10 липня — через місяць після повідомлення про наміри. Воно набуде чинності з 14 липня, повідомив директор КАТП 1628 Сергій Шиян — до цього часу рішення офіційного оприлюднять на сайті Кременчуцької міської ради.

Таким чином, у платіжках за липень вартість послуг з 1.07 по 13.07 буде розрахована за старими тарифами, а з 14.07 по 31.07 — за новими, пояснив Сергій Шиян.





Кінцевий тариф для споживачів складається із суми двох тарифів, відповідно до рішення вони складають:

з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів

- 755,84 грн за 1 тонну з ПДВ;

за 1 тонну з ПДВ; із захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів - 124,98 грн за 1 тонну з ПДВ.

Розрахунки собівартості послуги можна подивитися тут.





Рішення виконкому затверджує лише загальний розмір тарифу. Кінцева сума в платіжках (щомісячна вартість послуг) залежить від норми накопичення відходів на одного мешканця. Норми затверджувалися раніше, окремим рішенням виконкому і є різними (залежно від ступеня благоустрою будинків). Таким чином, щомісячна вартість послуг зросте для населення по-різному, дані — у таблиці, яку оприлюднило КАТП 1628 на своєму офіційному сайті.





Найсуттєвіше зросте кінцева вартість послуг для неблагоустроєних багатоквартирних будинків (без водогону та каналізації) — на 56,2%, серйозно підвищиться і вартість послуг для приватного сектору — на 52,6% порівняно з чинним тарифом.

В упорядкованих багатоквартирних будинках тариф зросте на 26,3%.













Як зміняться тарифи з 14 липня

Категорія будинків Норма на одного мешканця на рік, куб м* Вартість послуги на одного мешканця на місяць Зростання тарифу до 14.07.20 з 14.07.20 грн % Упорядковані будинки (з водопроводом і каналізацією) 2,26 22,32 28,19 5,87 26,3 Неупорядковані будинки (без водопроводу і каналізації) 2,28 22,55 35,23 12,68 56,2 Будинки приватного сектору 2,51 24,81 37,88 13,07 52,7

*норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 601.





Нагадаємо, КАТП 1628 обгрунтувало підвищення тарифів тим, що чинні е покривали собівартості послуг, а відтак — нічим платити зарплату працівникам.

На підприємстві пояснили, які складові витрат спричиняють зростання тарифів: