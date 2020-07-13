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На 26-53%: із завтрашнього дня у Кременчуці зростуть тарифи на вивезення сміття

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 304

 

Нові тарифи затвердив виконком 10 липня, з 14 липня вони набудуть чинності

Виконком Кременчуцької міської ради ухвалив рішення «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628». Фактично КАТП 1628 здійснило свій намір підвищити тарифи, про який повідомляло у червні.


Виконком ухвалив рішення без обговорення 10 липня — через місяць після повідомлення про наміри. Воно набуде чинності з 14 липня, повідомив директор КАТП 1628 Сергій Шиян — до цього часу рішення офіційного оприлюднять на сайті Кременчуцької міської ради.

Таким чином, у платіжках за липень вартість послуг з 1.07 по 13.07 буде розрахована за старими тарифами, а з 14.07 по 31.07 — за новими, пояснив Сергій Шиян.


Кінцевий тариф для споживачів складається із суми двох тарифів, відповідно до рішення вони складають:

  • з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів
  • - 755,84 грн за 1 тонну з ПДВ;
  • із захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів - 124,98 грн за 1 тонну з ПДВ.

Розрахунки собівартості послуги можна подивитися тут.


Рішення виконкому затверджує лише загальний розмір тарифу. Кінцева сума в платіжках (щомісячна вартість послуг) залежить від норми накопичення відходів на одного мешканця. Норми затверджувалися раніше, окремим рішенням виконкому і є різними (залежно від ступеня благоустрою будинків). Таким чином, щомісячна вартість послуг зросте для населення по-різному, дані — у таблиці, яку оприлюднило КАТП 1628 на своєму офіційному сайті.


Найсуттєвіше зросте кінцева вартість послуг для неблагоустроєних багатоквартирних будинків (без водогону та каналізації) — на 56,2%, серйозно підвищиться і вартість послуг для приватного сектору — на 52,6% порівняно з чинним тарифом.

В упорядкованих багатоквартирних будинках тариф зросте на 26,3%.




Як зміняться тарифи з 14 липня

Категорія будинків

Норма

на одного мешканця на рік, куб м*

Вартість послуги на одного мешканця на місяць

Зростання тарифу

до 14.07.20

з 14.07.20

грн

%

Упорядковані будинки (з водопроводом і каналізацією)

2,26

22,32

28,19

5,87

26,3

Неупорядковані будинки (без водопроводу і каналізації)

2,28

22,55

35,23

12,68

56,2

Будинки приватного сектору

2,51

24,81

37,88

13,07

52,7

*норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 601.


Нагадаємо, КАТП 1628 обгрунтувало підвищення тарифів тим, що чинні е покривали собівартості послуг, а відтак — нічим платити зарплату працівникам.

 

На підприємстві пояснили, які складові витрат спричиняють зростання тарифів:

  • зростання в 4 рази ставки екологічного податку, з моменту затвердження тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів в 2011 році, з 11,25% до 45,00%;
  • зростання заробітної плати працівників підприємства протягом 2011-2019 років на 82,6% відповідно до умов галузевої угоди між Мінрегіоном, конфедерацією роботодавців ЖКГ та галузевими профспілками;
  • зростання протягом 2011-2019 років прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;
  • зростання цін на матеріали та енергоносії.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КАТП 1628 тариф сміття вивезення відходів
компанія «Інтера Люкс»

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