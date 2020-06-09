КАТП 1628 хоче на 26-53% підвищити тарифи на вивезення сміття у Кременчуці

Адміністрація підприємства зазначає, що чинні тарифи на захоронення твердих побутових відходів були затверджені ще 8 років тому
Кременчуцьке КАТП 1628, яке займається вивезенням сміття у Кременчуці, повідомило про намір встановити нові тарифи на вивезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ). Найсуттєвіше зростання тарифу — для мешканців приватного сектору.
Категорія будинків
Норма
на одного мешканця на рік, куб м*
Вартість послуги на одного мешканця на місяць
Зростання тарифу
діюча
планова
грн
%
Упорядковані будинки (з водопроводом і каналізацією)
2,26
22,32
28,19
5,87
26,3
Неупорядковані будинки (без водопроводу і каналізації)
2,28
22,55
35,23
12,68
56,2
Будинки приватного сектору
2,51
24,81
37,88
13,07
52,7
*норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 601.
Тарифи на вивезення та захоронення відходів затверджувалися окремими рішеннями виконкому (із цих двох складових у підсумку обраховується загальний тариф, який платять споживачі). Адміністрація КАТП 1628 зазначає, що тариф на вивезення ТПВ не переглядався з 2011 року; на захоронення ТПВ затверджувався у 2018 році.
На підприємстві пояснили, які складові витрат спричиняють зростання тарифів:
Розрахунки собівартості послуги можна подивитися тут.
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 15 червня в письмовому вигляді за такими адресами: