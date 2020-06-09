КАТП 1628 хоче на 26-53% підвищити тарифи на вивезення сміття у Кременчуці

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Адміністрація підприємства зазначає, що чинні тарифи на захоронення твердих побутових відходів були затверджені ще 8 років тому

Кременчуцьке КАТП 1628, яке займається вивезенням сміття у Кременчуці, повідомило про намір встановити нові тарифи на вивезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ). Найсуттєвіше зростання тарифу — для мешканців приватного сектору.





Як зміняться тарифи

Категорія будинків Норма на одного мешканця на рік, куб м* Вартість послуги на одного мешканця на місяць Зростання тарифу діюча планова грн % Упорядковані будинки (з водопроводом і каналізацією) 2,26 22,32 28,19 5,87 26,3 Неупорядковані будинки (без водопроводу і каналізації) 2,28 22,55 35,23 12,68 56,2 Будинки приватного сектору 2,51 24,81 37,88 13,07 52,7

*норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 601.





Тарифи на вивезення та захоронення відходів затверджувалися окремими рішеннями виконкому (із цих двох складових у підсумку обраховується загальний тариф, який платять споживачі). Адміністрація КАТП 1628 зазначає, що тариф на вивезення ТПВ не переглядався з 2011 року; на захоронення ТПВ затверджувався у 2018 році.





«Станом на червень 2020 року відсоток відшкодування затвердженими тарифами собівартості послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів становить 82,4% та з захоронення твердих побутових відходів становить 28,4%», - сказано в повідомленні КАТП 1628.









На підприємстві пояснили, які складові витрат спричиняють зростання тарифів:

зростання в 4 рази ставки екологічного податку, з моменту затвердження тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів в 2011 році, з 11,25% до 45,00%;

зростання заробітної плати працівників підприємства протягом 2011-2019 років на 82,6% відповідно до умов галузевої угоди між Мінрегіоном, конфедерацією роботодавців ЖКГ та галузевими профспілками;

зростання протягом 2011-2019 років прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

зростання цін на матеріали та енергоносії.

« Невідповідність діючих тарифів фактичним витратам стало причиною нестачі обігових коштів. Підприємство не має можливості вчасно виплачувати заробітну плату, розраховуватись за пально-мастильні матеріали, запасні частини, електроенергію, відсутні кошти на сплату податків і зборів, що може призвести до того, що Кременчуцьке КАТП 1628 буде не в змозі своєчасно та в повному обсязі надавати послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів і погіршить санітарний стан у місті », - зазначає адміністрація КАТП 1628.





Розрахунки собівартості послуги можна подивитися тут.





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