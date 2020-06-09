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Топ новина, Кременчук, Споживач

КАТП 1628 хоче на 26-53% підвищити тарифи на вивезення сміття у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 393

 

Адміністрація підприємства зазначає, що чинні тарифи на захоронення твердих побутових відходів були затверджені ще 8 років тому

Кременчуцьке КАТП 1628, яке займається вивезенням сміття у Кременчуці, повідомило про намір встановити нові тарифи на вивезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ). Найсуттєвіше зростання тарифу — для мешканців приватного сектору.


Як зміняться тарифи

Категорія будинків

Норма

на одного мешканця на рік, куб м*

Вартість послуги на одного мешканця на місяць

Зростання тарифу

діюча

планова

грн

%

Упорядковані будинки (з водопроводом і каналізацією)

2,26

22,32

28,19

5,87

26,3

Неупорядковані будинки (без водопроводу і каналізації)

2,28

22,55

35,23

12,68

56,2

Будинки приватного сектору

2,51

24,81

37,88

13,07

52,7

*норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 601.


Тарифи на вивезення та захоронення відходів затверджувалися окремими рішеннями виконкому (із цих двох складових у підсумку обраховується загальний тариф, який платять споживачі). Адміністрація КАТП 1628 зазначає, що тариф на вивезення ТПВ не переглядався з 2011 року; на захоронення ТПВ затверджувався у 2018 році.


«Станом на червень 2020 року відсоток відшкодування затвердженими тарифами собівартості послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів становить 82,4% та з захоронення твердих побутових відходів становить 28,4%», - сказано в повідомленні КАТП 1628.



На підприємстві пояснили, які складові витрат спричиняють зростання тарифів:

  • зростання в 4 рази ставки екологічного податку, з моменту затвердження тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів в 2011 році, з 11,25% до 45,00%;
  • зростання заробітної плати працівників підприємства протягом 2011-2019 років на 82,6% відповідно до умов галузевої угоди між Мінрегіоном, конфедерацією роботодавців ЖКГ та галузевими профспілками;
  • зростання протягом 2011-2019 років прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;
  • зростання цін на матеріали та енергоносії.
«Невідповідність діючих тарифів фактичним витратам стало причиною нестачі обігових коштів. Підприємство не має можливості вчасно виплачувати заробітну плату, розраховуватись за пально-мастильні матеріали, запасні частини, електроенергію, відсутні кошти на сплату податків і зборів, що може призвести до того, що Кременчуцьке КАТП 1628 буде не в змозі своєчасно та в повному обсязі надавати послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів і погіршить санітарний стан у місті», - зазначає адміністрація КАТП 1628.


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Розрахунки собівартості послуги можна подивитися тут. 


Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 15 червня в письмовому вигляді за такими адресами: 

  • Кременчуцьке КАТП 1628 за адресою: вул. Горького 48/75, м. Кременчук, 39617 
  • виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області за адресо: вул. Перемоги 2, м. Кременчук, 39600. 
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КАТП 1628 КАТП-1628 тариф вивезення відходів

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