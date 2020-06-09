Депутати Кременчуцької райради скликають сесію

Голова Кременчуцької районної ради скликає 34 сесію. Пленарне засідання проведуть 18 червня, о 10.00, в приміщенні райради. На розгляд винесуть 12 питань, враховуючи «Різне»:

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік.

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2020 року.

Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки КНП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького району на 2020 рік.

Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік.

Про внесення змін до районної Програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2020 рік.

Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми «Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки».

Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми «Територіальної оборони Кременчуцького району, шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом на 2016 – 2020 роки».

Про внесення змін до районної комплексної цільової Програми підтримки сім’ї та молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки.

Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 2020 роки.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік.

Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна з балансу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» на баланс виконавчих комітетів Омельницької сільської ради та Пришибської сільської ради.

Різне.