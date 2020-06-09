Вот кого читатели «Телеграфа» выбрали президентом сегодня – а вот как голосовали год назад

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 638 Коментарів: 1

«ТелеграфЪ» предложил читателям ответить на вопрос:

– Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?





26,93% читателей, участвовавших в голосовании, отдали свой голос за Петра Порошенко. Это самый высокий результат. На втором месте Владимир Зеленский – за него проголосовали 24,25% читателей.



Третье место занял кандидат с длинным, но таким знакомым каждому избирателю именем – «Не поддерживаю ни одного из кандидатов». За него проголосовало 13,31% участников опроса.



На четвертом месте с небольшим отрывом оказался Юрий Бойко – 12,99%. Пятое место у Виктора Медведчука – 6,06%.







Остальные фигуранты набрали менее 5% – Игорь Смешко (4,17%); Юлия Тимошенко (3,86%); Олег Ляшко (0,94%); Святослав Вакарчук (0,63%).



В опросе на сайте участвовали 1 270 человек. Опрос не является репрезентативным и не имеет статуса социологического исследования.











Год назад...

А вот как читатели «Телеграфа» голосовали год назад, во время президентской избирательной компании 2019 года.



Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 01.02.2019 г., начало избирательной компании.





Первая пятерка выглядит так:

Зеленский – 31,06%

Порошенко – 20,4%

Бойко – 14,55%

Не поддерживаю ни одного из кандидатов – 11,35%

Тимошенко – 10,86%











Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 31.03.2019 г., в день выборов (1-й тур).





Первая пятерка выглядит так:

Зеленский – 38,03%

Порошенко – 23,13%

Тимошенко – 11,68%

Смешко – 6,29%

Бойко – 5,56%

Результаты голосования на сайте по полному списку кандидатов (44) можно посмотреть здесь.





Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 21.04.2019 г., в день выборов (2-й тур).





Зеленский – 65,59%

Порошенко – 25,88%









Вот такие результаты. Напоминаем, это выбор не всех читателей Телеграфа», а лишь тех, кто принимал участие в опросах на сайте.





Если вы участвовали в этих опросах, напишите в комментариях, изменилась ли ваша позиция за прошедший год или осталась прежней?