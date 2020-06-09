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Кременчук, Політика

Вот кого читатели «Телеграфа» выбрали президентом сегодня – а вот как голосовали год назад

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 638 Коментарів: 1

 

Результаты опросов «Телеграфа»

«ТелеграфЪ» предложил читателям ответить на вопрос:

– Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?


26,93% читателей, участвовавших в голосовании, отдали свой голос за Петра Порошенко. Это самый высокий результат. На втором месте Владимир Зеленский – за него проголосовали 24,25% читателей.


Третье место занял кандидат с длинным, но таким знакомым каждому избирателю именем – «Не поддерживаю ни одного из кандидатов». За него проголосовало 13,31% участников опроса.


На четвертом месте с небольшим отрывом оказался Юрий Бойко – 12,99%. Пятое место у Виктора Медведчука – 6,06%.


 


Остальные фигуранты набрали менее 5% – Игорь Смешко (4,17%); Юлия Тимошенко (3,86%); Олег Ляшко (0,94%); Святослав Вакарчук (0,63%).


В опросе на сайте участвовали 1 270 человек. Опрос не является репрезентативным и не имеет статуса социологического исследования.




Год назад...

А вот как читатели «Телеграфа» голосовали год назад, во время президентской избирательной компании 2019 года.


Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 01.02.2019 г., начало избирательной компании.


Первая пятерка выглядит так:

  • Зеленский – 31,06%
  • Порошенко – 20,4%
  • Бойко – 14,55%
  • Не поддерживаю ни одного из кандидатов – 11,35%
  • Тимошенко – 10,86%


  



Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 31.03.2019 г., в день выборов (1-й тур).


Первая пятерка выглядит так:

  • Зеленский – 38,03%
  • Порошенко – 23,13%
  • Тимошенко – 11,68%
  • Смешко – 6,29%
  • Бойко – 5,56%

Результаты голосования на сайте по полному списку кандидатов (44) можно посмотреть здесь.


Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 21.04.2019 г., в день выборов (2-й тур).


  • Зеленский – 65,59%
  • Порошенко – 25,88%


 


Вот такие результаты. Напоминаем, это выбор не всех читателей Телеграфа», а лишь тех, кто принимал участие в опросах на сайте.


Если вы участвовали в этих опросах, напишите в комментариях, изменилась ли ваша позиция за прошедший год или осталась прежней?

1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: выборы президента Владимир Зеленский Петр Порошенко Кременчуг

Коментарі: 1

361
Pereselenets:
Сьогодні, 16:07

Вот ответьте те, кто голосует за Бойка и Медведчука, - на что вы надеетесь от них? Вам мало разграбленного Донбасса, украденных на "вышках Бойко" миллионов, отмены антикоррупционных законов с их подачи? Вы - рабы?



Толко не надо песен про "вальцмана" или "жулю". Не нравится политик - не голосуй за него. Но голосовать за это воровское сборище стервятников, готовое разорвать и по дешевке продать свою страну - уж слишком...


9 1

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