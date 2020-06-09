Вот кого читатели «Телеграфа» выбрали президентом сегодня – а вот как голосовали год назад

«ТелеграфЪ» предложил читателям ответить на вопрос:
– Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
26,93% читателей, участвовавших в голосовании, отдали свой голос за Петра Порошенко. Это самый высокий результат. На втором месте Владимир Зеленский – за него проголосовали 24,25% читателей.
Третье место занял кандидат с длинным, но таким знакомым каждому избирателю именем – «Не поддерживаю ни одного из кандидатов». За него проголосовало 13,31% участников опроса.
На четвертом месте с небольшим отрывом оказался Юрий Бойко – 12,99%. Пятое место у Виктора Медведчука – 6,06%.
Остальные фигуранты набрали менее 5% – Игорь Смешко (4,17%); Юлия Тимошенко (3,86%); Олег Ляшко (0,94%); Святослав Вакарчук (0,63%).
В опросе на сайте участвовали 1 270 человек. Опрос не является репрезентативным и не имеет статуса социологического исследования.
А вот как читатели «Телеграфа» голосовали год назад, во время президентской избирательной компании 2019 года.
Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 01.02.2019 г., начало избирательной компании.
Первая пятерка выглядит так:
Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 31.03.2019 г., в день выборов (1-й тур).
Первая пятерка выглядит так:
Результаты голосования на сайте по полному списку кандидатов (44) можно посмотреть здесь.
Результаты голосования на сайте «Телеграфа» 21.04.2019 г., в день выборов (2-й тур).
Вот такие результаты. Напоминаем, это выбор не всех читателей Телеграфа», а лишь тех, кто принимал участие в опросах на сайте.
Если вы участвовали в этих опросах, напишите в комментариях, изменилась ли ваша позиция за прошедший год или осталась прежней?