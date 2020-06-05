Вот кого украинцы в воскресенье выбрали бы президентом. А вы за кого?

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Ну что вам сказать? Если бы выборы состоялись в это воскресенье, 28,9% украинцев выбрали бы президентом Зеленского, 11,1% – Порошенко, а 6,5% – Смешко. Это результат социологического исследования КМИС (Киевский международный институт социологии).





Первый и второй результат ожидаемы, хотя и могут кого-то огорчить. Третий результат удивил. Кто из нас видел Смешко, слышал Смешко, видел его работу на округах или выступления на ТВ? Однако же у него третье место и 6,5% граждан готовы избрать его президентом.





Смешко обошел своих более известных соперников – Бойко и Тимошенко. У Бойко – 6,3%, у Тимошенко – 6,2%.



Медведчук набрал 4,5%, Ляшко – 2,8%, а Вакарчук – лишь 1,0%.







С выбором президента не определились 14,1% респондентов, а 9,1% не пошли бы голосовать. 3,4% испортили бы бюллетень (потому что там нет больше демократичной строчки «не підтримую жодного з кандидатів»).



В этой ситуации утешает одно – в воскресенье выборов не будет, будет Троица.



Нам интересен выбор наших читателей, поэтому «ТелеграфЪ» предлагает вам принять участие в голосовании на сайте. Кандидатуры указаны те же, что в опросе КМИС.





КМІС:

Дослідження громадської думки тривало з 26 по 30 квітня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкового генерування мобільних телефонних номерів опитали 1507 респондентів, які проживають у всіх областях України та в Києві (крім АР Крим та ОРДЛО).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників, близьких до 50%; 2,2% для показників, близьких до 25 або 75%; 1,7% для показників, близьких до 12 або 88%; 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.