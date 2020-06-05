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На 278-му кварталі горів легковик

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 1 370

 

Вогонь пошкодив передню частину машини

Сьогодні, 6 червня, у Кременчуці, на 278-му кварталі, горів легковий автомобіль. Про це повідомили очевидці у соцмережі.


Відповідно до фото, обгоріла передня частина машини.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: h.kremenchug Джерело відео: h.kremenchug
Теги: горел автомобиль
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