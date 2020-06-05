На 278-му кварталі горів легковик

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Сьогодні, 6 червня, у Кременчуці, на 278-му кварталі, горів легковий автомобіль. Про це повідомили очевидці у соцмережі.





Відповідно до фото, обгоріла передня частина машини.