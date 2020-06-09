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Надзвичайні новини

Під варту посадили кременчужанина, який підпалив свою дружину

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 274 Коментарів: 1

Міру запобіжного заходу обирав Крюківський райсуд

Під варту посадили 48-річного кременчужанина, підозрюваного в умисному вбивстві. Про це «Телеграфу» повідомили у Крюківському районному суді.


Мова йде про жахливий випадок, що стався 4 червня у Крюкові. Підозрюваний зайшов до магазину, облив жінку-продавця легкозаймистою рідиною та підпалив. Потерпіла померла від отриманих травм. 


Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство Крюків

Коментарі: 1

178
JJAbrams:
Сьогодні, 16:22

Интересно, а того "интелектуала" с битой, который по молодежному расхаживал тоже отпустили? Все ок?


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