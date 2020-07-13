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Купатись у Кременчуці небезпечно: вода у річках не відповідає нормам

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 617 Коментарів: 2

 

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм

Купатись у Кременчуці небезпечно, бо вода у річках не відповідає нормам, повідомляє пресслужба мерії.


В межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста. За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 6 липня показники мікробіологічної забрудненості води річкової р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

  • р. Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення -10 000):
  • р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення – 5 000).
Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Днепр Сухой Кагамлык загрязнение пляж купание
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

198
Чувааак:
Сьогодні, 13:42

Якщо вже й купатись, то на голодний шлунок. В шлунковій кислоті кишковій інфекції буде вкрай важко


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3
Smoker:
Сьогодні, 14:52

Цитата: Чувааак

Якщо вже й купатись, то на голодний шлунок. В шлунковій кислоті кишковій інфекції буде вкрай важко

а краще відразу "під" антибіотиком))


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