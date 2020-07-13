Купатись у Кременчуці небезпечно: вода у річках не відповідає нормам

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Купатись у Кременчуці небезпечно, бо вода у річках не відповідає нормам, повідомляє пресслужба мерії.





В межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста. За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 6 липня показники мікробіологічної забрудненості води річкової р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення -10 000):

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 700 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення – 5 000).

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.