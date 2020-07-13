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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях жінка «замінувала» свою квартиру

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 413

Жінці загрожує кілька років тюрми

12 липня близько 20.25 до поліції зателефонувала 45-річна мешканка Горішніх Плавнів. Вона повідомила, що замінувала власну квартиру на вулиці Космонавтів. Про це стало відомо від Кременчуцького відділу поліції.


Квартиру заявниці обшукали, вибухонебезпечних предметів не виявили.


Відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загроз у безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляду позбавлення волі на строк від двох до шести років.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Горішні Плавні заминирование
компанія «Інтера Люкс»

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