У Горішніх Плавнях жінка «замінувала» свою квартиру

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12 липня близько 20.25 до поліції зателефонувала 45-річна мешканка Горішніх Плавнів. Вона повідомила, що замінувала власну квартиру на вулиці Космонавтів. Про це стало відомо від Кременчуцького відділу поліції.





Квартиру заявниці обшукали, вибухонебезпечних предметів не виявили.





Відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загроз у безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляду позбавлення волі на строк від двох до шести років.