Коммунальный бизнес на мертвых: работники СКРУ обвиняют директора в махинациях и требуют, чтобы мэр его уволил

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 1 198

Группа работников кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) написала открытое письмо мэру Кременчуга Виталию Малецкому. Они обвиняют директора СКРУ в махинациях и давлении на подчиненных, и требуют его уволить.



Письмо подписали 16 человек – двое из них руководители (один уже уволен, второй нет), остальные – рабочие, водители, трактористы (трое из них уже уволены).



«Телеграфу» копию письма с подписями передал работник СКРУ. Он уже зарегистрировал письмо в канцелярии исполкома – так что мэр вынужден будет дать официальный ответ – а мы его опубликуем.



Кроме того, письмо было озвучено на сессии горсовета 3 сентября. Но депутаты не поддержали предложение уволить и. о. директора СКРУ Стефаненко, «за» проголосовали лишь 8 из них.



Сотрудники, подписавшие открытое письмо, обвиняют директора в реализации мошеннических схем, в том числе и таких крамольных, как «поборы с батюшек и организаторов поминальных обедов», а также транспортных перевозок, неучтенной налички и др. В полном объеме эту часть письма «ТелеграфЪ» считает возможным опубликовать после проведения служебной проверки – когда обвинения будут либо подтверждены, либо опровергнуты.



Что касается рабочих отношений на спецкомбинате, то авторы письма пишут:







Работники пишут, что неугодных заставляют увольняться, они надеются, что мэр решит возникшую на спецкомбинате проблему.



Напомним, это тот самый коммунальный спецкомбинат, который за захоронение умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко содрал с её семьи 20 тысяч гривен – в том числе, за услуги, которые не оказывал (могилу не рыли, но деньги взяли, плитку не демонтировали, но деньги взяли, на похороны прислали один катафалк, а деньги взяли за три – и не вернули). «ТелеграфЪ» публиковал чеки и счета, которые муж умершей оплатил.



По эпизоду с Дяченко кременчугская полиция открыла уголовное производство по ст. 190 ККУ (мошенничество).



А вот комиссия из мэрии провела служебную проверку на СКРУ и пришла к выводу, что в том, что в счета и чеки внесены неоказанные услуги, виноват исключительно непорядочный компьютер.



Ну вот, теперь ждем ответ мэра работникам СКРУ и результаты очередной мэрской служебной проверки СКРУ. «ТелеграфЪ» опубликует эти ответы.