От прохлады к жаре: как будет меняться погода на выходных

Сьогодні, 08:21 Переглядів: 1 566

По прогнозам синоптиков, на выходных Кременчуг ожидает достаточно сильный погодный разброс: в субботу будет прохладно и дождливо, а в воскресенье жарко и солнечно.





По версии Sinoptik, в первой половине дня в субботу, 5 сентября, в Кременчуге будет идти достаточно сильный дождь, который начнётся ещё ночью. Зато в воскресенье, 6 сентября, фактически лето вернётся в город: день будет богат на солнечные лучи и тепло. Воздух прогреется от +16-22°С (в субботу) до +17-29°С (в воскресенье). Обратите внимание, этот портал предупреждает об очень высокой пожарной опасности в выходные, будьте осторожны.





Что касается Gismeteo, он рисует подобную картину: дожди зальют Кременчуг ночью и утром в субботу, 5 сентября, зато на смену такому пасмурному дню придёт жаркое и ясное воскресенье, 6 сентября. Столбики термометров покажут от +16°С до +28°С.





А вот Ventusky обещает скорее осеннюю, чем летнюю погоду: пасмурная погода продержиться в городе весь уикенд, и лишь в воскресенье, 6 сентября, ближе к вечеру ненадолго в небе покажется солнце. Также этот сайт прогнозирует прохладный температурный режим: показатели будут колебаться в пределах +15...+26°С.