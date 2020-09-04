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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві вдарилися Renault та ВАЗ: водій ВАЗу загинув на місці (додано)

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 1 066

 

ДТП сталася 4 вересня близько 15.00 у в Київському районі міста

4-го вересня близько 15.00 на розі вулиць Курчатова – Половка у Полтаві сталася дорожньо-транспортна подія, в якій загинула людина. Про смертельну аварію сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.


За попередньою версією слідства, сталося зіткнення двох автомобілів: Renault під керуванням 23-річного водія та ВАЗ 2101, за кермом якого знаходився 79-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій ВАЗу загинув на місці події.


Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини та причини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.


Додано:


За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, кермувальник ВАЗ 2101 виїжджав з другорядної дороги на головну, але не впевнився в безпеці маневру, через що й сталося зіткнення.


73-річна пасажирка авто ВАЗ 2101, мешканка села Тернівщина Полтавського району, отримала травми та звернулась до медиків за медичною допомогою.


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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: поліція Полтавщини
Теги: ДТП смертельное ДТП Полтава
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