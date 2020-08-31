Депутат Терещенко требует закрыть аптеку на Реевке

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 969

Депутат горсовета Денис Терещенко требует закрыть аптечный пункт коммунальной аптеки №90 на Реевке. Говорит, что ему стыдно перед жителями микрорайона за нищенский ассортимент этой аптеки и бардак на прилегающем к ней участке. С таким предложением он обратился к руководителю горздрава Максиму Середе на заседании профильной депкомиссии.



Аптечный пункт №4 на Реевке открыли в 2020 году, 12 февраля. Открытие было пафосным, приезжал мэр, общался с жителями Реевки, обещал, что скоро там и клуб откроют.





12 февраля 2020 года, мэр Кременчуга Виталий Малецкий на открытии аптеки на Реевке

12 февраля 2020 года, жители Реевки пришли на открытие аптеки в микрорайоне



Коммунальный аптечный пункт на Реевке открыли, чтобы жители микрорайона могли покупать лекарственные препараты здесь, а не ездить в центральную часть города. Но главное назначение этого аптечного пункта – обеспечить людям возможность покупать медпрепараты со скидкой в 50% по городской программе «Доступная аптека». По этой программе 50% платит покупатель, а 50% компенсируют из городского бюджета.







А теперь о главном «подводном камне» городской программы «Доступная аптека» – если горисполком и горздрав задерживают перечисление денег на компенсацию расходов аптеки, у неё очень быстро вымываются оборотные средства, и аптеке уже не за что покупать следующую партию медпрепаратов.



Депутат Терещенко заявил, что в коммунальном аптечном пункте на Реевке нищенский ассортимент, люди приходят и уходят, не купив то, что им нужно. Он сказал:





– Аптеку на Реевке закройте, это мой позор! Там 6000 жителей, 3000 избирателей (это избирательный округ Терещенко – ред.), я хотел, чтобы они ходили в эту аптеку. Теперь аптеку прошу закрыть. Я один раз попрошу прощения у людей 13-го района и не буду краснеть каждый раз.



Терещенко также обвинил директора коммунальной аптеки №90 в том, что 500 тысяч гривен, выделенных на работу аптечного пункта на Реевке, использовали не по назначению, «закрыли ими свои дыры».



Директор аптеки Игорь Ботвина ответил, что 500 тыс грн были использованы на погашение долгов, оставшихся от предыдущего руководства. Он признал, что ассортимент аптечных пунктов коммунальной аптеки №90 действительно скудный, т.к. аптеке не хватает оборотных средств, нет денег закупать медпрепараты, а поставщики уже не дают месяц на отсрочку платежей, требуют оплатить товар за три дня.



Аптечный пункт на Реевке – лишь один из пунктов, открытых по городской программе «Доступная аптека», чтобы кременчужане в отдаленных микрорайонах могли покупать в них медпрепараты со скидкой. Дела у этих коммунальных пунктов плохи. Аптечный пункт №3 на Молодежном просто закрыли (говорят, временно, из-за финансовых трудностей). Обещанный аптечный пункт на Петровке просто не открыли. Аптечный пункт на дальней Раковке обещали открыть в 2018-м, но не открыли. И вот теперь депутат требует закрыть аптечный пункт на Реевке, т. к. купить там все равно нечего.