Аптеки на Петровке в этом году не будет

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 485 Коментарів: 2

Аптеки, которая работала бы по программе «Доступная аптека», на Петровке в этом году не будет – судя по тому, что сообщает гордзрав.



Жители микрорайона Петровка остались без аптеки – единственная, что была, закрылась осенью 2019 года. Жители улиц Циолковского, Петровского, маршала Рокоссовского обратились к городским властям с просьбой вернуть им аптеку, т. к. ездить в другие районы сложно, на Петровке плохое транспортное сообщение, ходят лишь маршрутки №16 и 16-а.



Сперва предлагалось открыть на Петровке аптечный пункт коммунальной аптеки №90, чтобы кременчужане могли там покупать лекарства со скидкой в 50% по городской программе «Доступная аптека». На реализацию проекта планировали выделить 500 тыс грн – 200 тыс на открытие аптеки и 300 тыс на обеспечение её лекарственными препаратами. Но что-то пошло не так, и итоговое решение по аптеке получилось другим.



На бюджетной сессии в декабре 2019 года депутаты приняли таки решение открыть аптеку на Петровке – но без вложения денег городского бюджета. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что аптека будет приватная, а помещение в ЦПМСП №3, где планировали открыть аптеку (Древаля, 101), частнику сдадут в аренду.



С тех пор прошло восемь месяцев. Об аптеке ни слуху, ни духу. 27 августа на заседании профильной депкомиссии руководителя горздрава Максима Середу спросили, когда же откроют аптеку на Петровке? Он ответил, что возникли проблемы с помещением:





– Там виникли проблеми з приміщенням, ЦПМСД №3 не може взяти його в оренду і передати в суборенду. Наскільки я знаю, це зараз заборонено законом. Тому зараз вирішується питання про передачу цього приміщення на баланс ЦПМСД №3. Це досить тривалий процес, але він вирішується, зараз ми працюємо з Фодном майна, щоб це приміщення, яке прилягає до ЦПМСД, було передане їм на баланс. Потім розпочнемо процедуру для здачі в оренду, – сказал Середа.





Когда его спросили, сколько времени уйдет на решение проблем с помещением, хватит ли на это двух месяцев, он ответил: этот как минимум. А до конца года осталось четыре месяца, три из которых уйдут на выборы. Вероятность того, что аптеку откроют, чтобы попиариться на выборах, минимальная – там просто ничего ещё не сделано, не решен даже вопрос с помещением, а процесс лицензирования и открытия аптеки достаточно длительный.



Возникает закономерный вопрос: что делал горздрав предыдущие восемь месяцев? Если с помещением есть проблемы, почему они 8 месяцев не решались? Итоги работы горздрава дают основания полагать, что управление здравоохранения не заинтересовано в открытии аптеки для жителей Петровки.



Между тем, аптека на Петровке должна была стать частью проекта «Доступная аптека» – команда Малецкого обещала открыть коммунальные аптечные пункты в отдаленных районах города, чтобы облегчить жителям этих районов доступ к медпрепаратам.