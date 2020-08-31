«Кремінь» 2010 обіграв чемпіона та поступився «Динамо» Київ

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Футболісти «Кремінь» 2010 завоювали бронзові нагороди всеукраїнського турніру Dynamo Kyiv CUP. Вихованці Анатолія Безуса та Олександра Назаренка змагалися у турнірі, який проходив з 21 до 24 серпня. Турнір організований за підтримки ГО «Київська ліга дитячого футболу» та ДЮФШ «Динамо» ім. Валерія Лобановського.





Склад «Кременя»: Тимофій Малюченко, Давид Щербак, Іван Радченко, Назар Мартиненко, Давид Світченко, Данило Дубодєл, Данило Іващенко, Вадим Теніченко, Артем Матвієць, Владислав Шпак, Іван Зелений, Кирило Горбунов, Микола Спірідонов, Руслан Мармуляк.







У групі «Кремінь» обіграв «Чемпіон» (Київ) – 5:0, «Динамо-2» (Київ) – 3:0 та «Буковину» (Чернівці) – 1:0, а в чвертьфіналі обіграли «Торпедо» (Миколаїв) – 1:0.







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У півфіналі «Кремінь» поступився «Динамо» з рахунком – 1:2. Суддя, на жаль, не зарахував чистий гол, який забив Кирило Горбунов з «Кременя».







В боротьбі за «бронзові» нагороди кременчужани обіграли «Скалу» (Стрий) з рахунком – 2:0.

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До речі, «Кремінь» став єдиною командою на турнірі, яка змогла обіграти майбутніх чемпіонів – чернівецьку «Буковину».

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Кращим гравцем у нашій команді став Вадим Теніченко. Воротар пропустив лише 2 голи за весь турнір.

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Тренери «Кременя» дякують за участь у турнірі та відзначають високий рівень організації змагань.





«Кремінь» завоював «Срібний Кубок Австралії» серед юнаків 2011 року

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У Черкасах відбувся всеукраїнський турнір Кубок Австралії серед гравців 2011 року народження. Турнір тривав з 10 до 13 серпня, загалом в ньому взяли участь 20 команд з різних областей України.

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Вихованці Євгена Марініча «Кремінь» 2011 у групі виграли майже всі ігри, лише мінімальна поразка від «Чорноморця» (Чорноморськ) – 3:4 не дозволила хлопцям вийти з групи.

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«Кремінь» переміг «Чернігів» – 11:1, «Шкети» (Кропивницький) – 2:0, «Десна» (Чернігів) – 4:0, «Зміна» (Київ) – 5:1 та зіграла внічию з «Восход» (Київ) – 1:1.

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У підсумку «Кремінь» 2011 став кращим серед другої вісімки й завоював «Срібний Кубок Австралії». Кращим гравцем у нашій команді став Давид Гашкович.









«Кремінь» 2007 взяв участь у турнірі Utmost Cup





Підійшов до завершення другий турнір літньо-осінньої серії Utmost Cup серед юнаків 2007 р. н.









Вихованці Сергія Мурадяна «Кремінь» 2007 взяв участь у турнірі. Цей турнір став етапом у підготовці до чемпіонату України.

Склад команди: Владислав Душка, Денис Демченко, Богдан Степанов, Андрій Худієнко, Кирило Сизоненко, Артем Дейна, Кирило Куценко, Тимофій Хрестовий, Іван Лихолет, Владислав Бондаренко, Сергій Панченко, Іван Пушкаренко, Максим Скрипкевич, Іван Мороз, Олександр Паєв, Дмитро Єна, Олег Петрик, Микола Шаляпін.

«Кремінь» у групі зустрівся з луцькою «Волинню», «Атлет» (Київ) та «Полісся» (Житомир). Матчі завершилися з таким рахунком: поступилися «Волині» - 1:2, нічия з «Атлетом» - 1:1 та перемогли «Полісся» - 2:1. Кременчуцька команда вийшла з другого місця у своїй групі.

В плей-офф зіграли з «Прем’єр Нива» - 2:3, в серії пенальті перемогли «Олімпік» (Харків) (1:1 в основний час та 4:3 – серія пенальті).

Кращим гравцем у команді «Кремінь» став Іван Лихолет.

Після завершення матчів останнього ігрового дня відбулось нагородження призерів та учасників. Усі команди були нагороджені грамотами та пам'ятними подарунками. Призери отримали медалі та кубки, бронзовний призер - комлект ігрової форми, срібний - 10 м'ячів, а переможець - комплект ігрової форми та 10 м'ячів.









«Кремінь» 2005 завоював «срібло» у Полтаві





З 21 до 24 серпня у Полтаві відбувся футбольний турнір. Участь у змаганнях взяли вихованці Олександра Янковського «Кремінь» 2005, які завоювали срібні нагороди.









У групі кременчужани зустрілися з командами: «Молодь» (Полтава), «Горпинка» (Полтава), «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) та «Гірник» (Кривий Ріг). Першу гру «Кремінь» виграв у «Гірник-Спорту» - 5:0, далі обіграв «Гірник» - 2:1 та внічию з «Молоддю» - 1:1 та «Горпинкою» - 0:0.





Перед останньою грою у «Кременя» з «Молоддю» була однакова кількість очок, але різниця м'ячів у полтавців була кращою. На цей турнір кременчужани поїхали на половину резервним складом, плюс щоденна дорога з Кременчука до Полтави внесла свої корективи.





- Хлопці зіграли гідно. Подивився резервний склад, вже 6 вересня будемо стартувати в чемпіонаті України, продивився, хто в мене в обоймі, хто більш-менш готовий до старту. Турніром задоволений, хоча ставили ціль завоювати перше місце, - зауважив тренер Олександр Янковський.



