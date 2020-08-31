Стоячих не брати, школярів везти безкоштовно: у мерії дали настанови на 1 вересня транспортникам Кременчука

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 1 306 Коментарів: 2

Першого вересня усіх школярів повезуть, за традицією, безкоштовно. У транспорті слід перебувати в масці. Питання роботи міського транспорту розглянули сьогодні під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації. Керівник відділу транспорту Руслан Івашина підкреслив, що транспорт працюватиме в умовах карантинних обмежень, але його кількість на маршрутах буде збільшена, враховуючи збільшення пасажиропотоку.





Так, завтра на маршрути вийде 53 тролейбуса, 10 комунальних автобусів. Кількість приватного транспорту теж буде збільшена на 20%, очікується 180 одиниць, пообіцяв Івашина.





- Стоячих ми теж не беремо, - розпорядився мер Віталій Малецький.





Водночас він звернувся до батьків учнів, щоб дотримувалися карантину і не користувалися транспортом без нагальної потреби.





- Якщо є можливість одну-дві зупинки не їхати громадським транспортом, не робіть цього, - сказав Віталій Малецький.





Відділ транспорту протягом тижня моніторитиме рух транспорту та кількість пасажирів на зупинках.