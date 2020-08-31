Ревівка відсвяткувала вихід Малецького із самоізоляції, прокуратура — ще ні

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 008 Коментарів: 1

Мер Кременчука завітав на чаювання з приводу ( виборів ) виходу з темряви проїзду на мікрорайоні

Міський голова Віталій Малецький вийшов із самоізоляції після двотижневого перебування вдома. Сьогодні він уже на роботі, повідомила пресслужба виконкому. Мер головує на сьогоднішньому засіданні виконкому.



Але це не перший вихід у світ Малецького після сидіння вдома. Учора, 30 серпня, він «засвітився» на Ревівці — у ролику місцевого депутата, «барина народу» Дениса Терещенка, який він знімав на чаюванні з приводу освітлення проїзду Макаренка у мікрорайоні. Відео розмістив Терещенко на своїй сторінці у фейсбуку.





Gepostet von Денис Терещенко am Sonntag, 30. August 2020













Мер виглядає свіжим, загорілим, схудлим і радісним. На заході він без маски. Нагадаємо, мер заявив, що йде на самоізоляцію 15 серпня, тож 30 серпня термін самоізоляції сплив. Тож разом зі світлом Ревівка відсвяткувала вихід мера із самоізоляції.





Судячи із фраз головних дійових осіб, святкували не стільки вихід з темряви (люди казали, що чекали цієї знаменної події аж п'ять років), скільки наближення майбутніх виборів. Хоча висування кандидатів ще не було і передвиборна агітація ще офіційно не почалася, на Ревівці вона йшла повним ходом: Терещенко представив Малецького як майбутнього мера. У відповідь Малецький із задоволеною посмішкою заявив, що «з такими депутатами Ревівка ніколи не буде околицею».





Люди реагують на свято по-різному. Одні дякують, інші логічно зауважують, що світло й газ у 21-му сторіччі мають бути в усіх мікрорайонах.









А ми принагідно нагадаємо, що освітлення вулиць робиться за міською програмою «Світло» за рахунок коштів міського бюджету, і депутати мають голосувати за Програму та розподіляти кошти платників податків так, щоб вони діставалися усім неосвітленим мікрорайонам, а не лише обраним. До речі, дійові особи нинішнього свята з подібним сюжетом на Ревівці уже засвітилися в програмі «Рагулі».









Сподіваємось, прокуратура теж відсвяткує вихід мера із самоізоляції: нагадаємо, його чекають на допит у корупційній справі з приводу подвійної оплати вікон у ДЮСШ №2.



