У Кременчуці черговий випадок COVID-19: мер Малецький пішов на самоізоляцію

15 серпня в Кременчуці зареєстровано новий випадок коронавірусної хвороби, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький у своєму фейсбуку.
Захворіла жінка 36 років, стан її здоров‘я наразі задовільний, вона перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря. Епідеміологи встановлюють коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.
Також мер повідомив, що відповідно до стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі він йде на самоізоляцію як контактна особа та буде перебувати під медичним спостереженням.
Два пацієнти сьогодні одужали, що підтверджено негативними ПЛР-тестами.