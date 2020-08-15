У Кременчуці черговий випадок COVID-19: мер Малецький пішов на самоізоляцію

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15 серпня в Кременчуці зареєстровано новий випадок коронавірусної хвороби, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький у своєму фейсбуку.





Захворіла жінка 36 років, стан її здоров‘я наразі задовільний, вона перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря. Епідеміологи встановлюють коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.



Також мер повідомив, що відповідно до стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі він йде на самоізоляцію як контактна особа та буде перебувати під медичним спостереженням.





- У вирішенні важливих питань життєдіяльності міста буду брати участь дистанційно, - додав міський голова. - Зі щоденної статистики ми бачимо, що зростає кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби і в Україні, і в Кременчуці. Щоб не захворіти, необхідно дотримуватися правил особистої гігієни та безпеки.





Два пацієнти сьогодні одужали, що підтверджено негативними ПЛР-тестами.



