Мінус 11 футболістів та медичні ноу-хау: «Кремінь» розпочав тренування під керівництвом Головка

Сьогодні, 07:28 Переглядів: 489

























































Фото: Артем Коваленко

Кременчуцька футбольна команда «Кремінь» розпочала посилено готуватися до кубкового протистояння та чемпіонату, який розпочнеться за два тижні.

11 футболістів покинули команду

За обопільною згодою сторін контракти не продовжили з групою гравців. Розташування команди покинули 11 футболістів: Артем Дмитрієв, Артем Козлов, Богдан Литвяк, Вадим Лобода, Олег Марчук, Назар Моцик, Віктор Пилипенко, Дмитро Сула, Джаба Фхакадзе, Денис Черниш, Іван Янаков.

Футбольний клуб «Кремінь» дякує гравцям за співпрацю й бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі.

Тренування на стадіоні «Кремінь-Арена» + СК «Нафтохімік»

«Кремінь» до 21 серпня планує проводити тренування на натуральному покритті СК «Нафтохімік». Кременчужани вже мали практику тренуватися на цьому стадіоні поки була реконструкція покриття «Кремінь-Арени» (восени 2019 року).

Підприємства та бізнес Кременчука вже йдуть на зустріч «Кременю». Так ПАТ «Укртатнафта» надав свій стадіон для підготовки кременчуцької команди. Тепер футболісти до виїзних ігор готуватимуться на натуральному покритті, а перед домашніми іграми адаптуватимуться на стадіоні «Кремінь-Арена».

Ноу-хау в тренуванні

Під керівництвом нового головного тренера Олександра Головка «Кремінь» провів кілька тренувань. До гравців, які залишилися з минулого сезону, приєдналися кілька новачків. Серед нових облич є й вихованці «Кременя» й ті, хто раніше грали за «Кремінь». Також у понеділок очікується ще делегація з кількох нових потенційних гравців, які мають підсилити команду.





Впадає в очі не лише новий підхід до тренувань, а й залучення медичного фахівця з молодіжної збірної України. Завдяки кардіодатчикам моніторять фізичні показники гравців під час тренувань: відстань, швидкість, швидкісну роботу, положення на полі, тиск, як швидко відновлюється серце та дихання після навантажень.

З наступного тижня заплановані контрольні ігри. 18 серпня у Полтаві має відбутися перший контрольний матч (суперник визначається).