Передматчеве відео ХК «Кременчук» зібрало більше переглядів ніж у НХЛ і КХЛ – понад два мільйони

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Хокейний клуб «Кременчук» достроково виграв регулярний чемпіонат УХЛ-Парі-Матч сезону-2019/2020. Яскрава перемога підопічних Олександра Савицького у регулярці запам’яталась не тільки інтригуючими матчами і гарною командною грою, але і яскравими шоу, які проходили навколо поєдинків у спорткомплексі «Айсберг» у Кременчуці. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.









Цікаво було не тільки вболівальникам присутнім на іграх кременчуцької хокейної команди, але і прихильникам хокею в інтернеті. Так зняте відео перед матчем «Кременчук» - «Білий Барс» 15 вересня 2019 року зібрало переглядів у Facebook понад 2 мільйона 200 тисяч! Глядачі поставили групі підтримки ХК «Кременчук» та казковим ведмедям більше 62 тисяч «лайків», зробили 32866 перепостів та залишили 1057 коментарів. Ось один з них: «Величезне дякую. Після божевільного дня поганий настрій пішов. Його забрали ведмежата та дівчата. Танцюю разом з ними!»













Наскільки такі відео цікаві глядачам та важливі для розвитку хокею, показує і нещодавній показ Кубку Стенлі зробленого з піску, який зібрав «всього» більше 1 мільйона 300 тисяч переглядів на Facebook.





Цікаво, що огляди ігор плей-оф НХЛ рідко дивляться більше 100 тисяч. Так само і в КХЛ (дивиться фото нижче).





Нагадуємо, що 1 вересня ХК «Кременчук» зіграє саме з «Білим Барсом» півфінальну першу гру на арені «Айсберг».



