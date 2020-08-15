Собрать школьника в 2020 году обойдется в 2 300 грн

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 268

Собрать в школу мальчика можно в среднем за 2 305 грн, а девочку — за 2 345 грн, при этом, купив б/у товары, получится сэкономить треть суммы. Самым же дорогим оказался рюкзак — он стоит в среднем 400 грн, в то же время тетрадки на 24 листа можно купить оптом по 3 грн/штука. Во сколько обойдутся одежда и товары для школы в новом учебном году, разбирались аналитики OLX.





Учебный год 2020 хоть и начнется с некоторыми ограничениями, однако основная задача родителей перед 1 сентября не меняется: детей нужно собрать в школу. Для тех, кому только предстоит пройти квест по покупке всего необходимого для своего чада, аналитики OLX подсчитали, во сколько в новом учебном году обойдется собрать школьника.





На радость детям, в Украине форма не обязательна уже больше года. При этом обновлять гардероб учащихся все равно нужно. По данным OLX, одеть мальчика будет стоить в среднем 1 360 грн. В такой комплект войдут брюки за 200 грн, 2 рубашки по 150 грн, туфли за 300 грн, спортивный костюм за 290 грн и кроссовки к нему за 270 грн. Однако можно сэкономить 40% суммы и купить те же вещи в б/у состоянии — в таком случае на гардероб мальчика надо отложить в среднем 815 грн.





Одеть к школе девочку будет стоить 1 400 грн. В эту сумму войдут 2 блузки по 165 грн, юбка за 170 грн, туфельки за 300 грн, спортивный костюм за 300 грн и кроссовки в ту же цену. Дополнительно можно также купить сарафан в среднем за 160 грн. При желании получится сэкономить почти половину суммы, купив те же товары в б/у состоянии, — тогда набор обойдется в 775 грн.









Когда вопрос с одеждой решен, можно переходить к канцтоварам. В этом году набор из необходимых принадлежностей будет стоить в среднем 335 грн. Сюда войдут: 10 тетрадок на 24 листа по оптовой цене в 3 грн, 5 шариковых ручек и 5 простых карандашей по 5 грн каждые, линейка за 20 грн, цветные карандаши за 50 грн, фломастеры за 80 грн, пенал за 70 грн и дневник за 35 грн.





Осталось лишь упаковать приобретенные товары в рюкзак, а сменную обувь — в специальную сумочку. Новый портфель, по данным OLX, можно приобрести в среднем за 400 грн, б/у же стоит дешевле — около 250 грн. Сумка для обуви стоит 110 грн, а б/у — 85 грн. Не обойтись в школьных буднях и без ланч бокса — его можно купить за 100 грн.