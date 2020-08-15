Гряде велика перевірка: 1 вересня розпочинається кампанія з виявлення неоформлених працівників

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В серпні в області відбувається інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо запобігання використанню незадекларованої праці. Проводять її спільно Управління Держпраці у Полтавській області, органи місцевого самоврядування, територіальні органи Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості.





Після завершення інформаційно-роз’яснювальних заходів із 1 вересня буде розпочато проведення інспекційних відвідувань з питань законодавства про працю в частині належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками. Тож, до того часу роботодавцям слід оформити стосунки з усіма своїми працівниками.





Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.





Додержання письмової форми є обов’язковим:

при організованому наборі працівників;

при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

при укладенні контракту;

у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);

при укладенні трудового договору з фізичною особою;

при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 17.06.2015 №413.





Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин несуть: