Гряде велика перевірка: 1 вересня розпочинається кампанія з виявлення неоформлених працівників

Поки триває роз'яснювальна робота
В серпні в області відбувається інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо запобігання використанню незадекларованої праці. Проводять її спільно Управління Держпраці у Полтавській області, органи місцевого самоврядування, територіальні органи Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості.
Після завершення інформаційно-роз’яснювальних заходів із 1 вересня буде розпочато проведення інспекційних відвідувань з питань законодавства про працю в частині належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками. Тож, до того часу роботодавцям слід оформити стосунки з усіма своїми працівниками.
Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.
Додержання письмової форми є обов’язковим:
- при організованому наборі працівників;
- при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
- при укладенні контракту;
- у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
- при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);
- при укладенні трудового договору з фізичною особою;
- при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 17.06.2015 №413.
Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин несуть:
- адміністративну відповідальність:
- накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 3 ст. 41 КУпАП);
- повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ч. 3 ст. 41 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- фінансову відповідно по ст. 265 КЗпП України:
- абз. 2 ч. 2 – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження;
- абз. 3 ч. 2 – вчинення порушення, передбаченого абзацом другим частини другої, повторно протягом двох років із дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;
- абз. 8 ч. 2 – вчинення дій, передбачених абзацом сьомим частини другої (недопущення до перевірки), при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому частини другої, – у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.