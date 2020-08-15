Проєкт реконструкції стадіону «Кредмаш» мають дофінансувати

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 123

41 600 грн мають виділити для завершення проєктно-кошторисної документації реконструкції стадіону «Кредмаш». Оскільки проєкт досі недофінансований, всі проєктні документи і досі не передані замовнику - футбольному клубу «Кремінь». Про це розповів начальник управління молоді та спорту Олександр Мазур під час засідання бюджетної комісії Кременчуцької міської ради.





За його словами, є борг у розмірі 41 600 грн за проєкт. Футбольний клуб «Кремінь» прохає зняти ці кошти зі статті фінансування «Техогляд автобусу» і направити на завершення проєкту.





Олександр Мазур на питання депутатів відповів, що сам проєкт коштував 376 00 грн. Він виготовлений вже і зараз на стадії проходження експертизи. Загальна вартість реконструкції стадіону 146 709 251 грн.



