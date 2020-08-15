В лікарні Горішніх Плавнів з'явились нові рентгени та операційні столи

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 0

11 серпня в лікарні Горішніх Плавнів з'явились нові рентген-системи та два електрогідравлічні операційні столи. Їх медзакладу передала компанія Ferrexpo.





Один зі столів вже встановлено у операційному блоці хірургічного корпусу, а інший — у операційній пологового відділення міської лікарні. Вартість кожного – півмільйона гривень. Оперативні гідравлічні столи мають 5 автономних регульованих секцій, проникних для рентгенівських променів. Це дозволяє швидко і зручно робити знімки пацієнта просто під час операції.





Операційний блок отримав також мобільну рентгенівську систему ІМАКС типу С-дуга. Вартість такого медпрепарату понад 2 млн грн. Цифрова рентгенологічна трубка японського виробництва дозволяє робити високоякісні знімки просто під час операції і водночас транслювати їх на три монітори.





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