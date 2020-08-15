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Кременчук, Благодійність

В лікарні Горішніх Плавнів з'явились нові рентгени та операційні столи

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 0

Подарунки від спонсорів значно поліпшать якість послуг хірургічного відділення лікарні

11 серпня в лікарні Горішніх Плавнів з'явились нові рентген-системи та два електрогідравлічні операційні столи. Їх медзакладу передала компанія Ferrexpo.


Один зі столів вже встановлено у операційному блоці хірургічного корпусу, а інший — у операційній пологового відділення міської лікарні. Вартість кожного – півмільйона гривень. Оперативні гідравлічні столи мають 5 автономних регульованих секцій, проникних для рентгенівських променів. Це дозволяє швидко і зручно робити знімки пацієнта просто під час операції.


Операційний блок отримав також мобільну рентгенівську систему ІМАКС типу С-дуга. Вартість такого медпрепарату понад 2 млн грн. Цифрова рентгенологічна трубка японського виробництва дозволяє робити високоякісні знімки просто під час операції і водночас транслювати їх на три монітори.


[media=https://www.facebook.com/watch/?v=220858339244803&t=0]

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ferrexpo благотворительность Горішні Плавні лікарня
компанія «Інтера Люкс»
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