Одинокі пенсіонери, старші за 80 років, мають право на 684 грн щомісячної допомоги

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29 липня Кабмін прийняв постанову №663, якою вніс зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд.





Внесеними змінами запроваджено новий вид допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку. Про це повідомила директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Корнієнко





Державна соціальна допомога на догляд надається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».





До одиноких осіб, які мають право на державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.





Наголошуємо, що основним документом для призначення допомоги на догляд визначено висновок лікарсько-консультативної комісії, де обов’язково повинно бути зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду. Вказаний документ видається органами охорони здоров’я за місцем проживання.





Допомога на догляд призначається у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратити працездатність (з 1.07.2020 року - 684,80 грн.).





Важливо зазначити, що у випадку неотримання надбавки до пенсії на догляд та компенсації на догляд, які надаються органами соціального захисту населення та органами Пенсійного фонду допомога буде призначена з 1 січня 2020 року. В іншому випадку, тобто у разі вже отримання надбавки до пенсії на догляд, компенсації за надання соціальних послуг, допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсації на догляд за особою з інвалідністю або особою, яка досягла 80-річного віку, допомога призначається у разі припинення виплати вказаних компенсацій, надбавки.





Отримання соціальної послуги «догляд вдома» в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не впливає на призначення зазначеного виду допомоги. У зв’язку з чим рекомендуємо після одержання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному сторонньому догляді звертатися саме в органи соціального захисту населення за місцем проживання для подання заяви.





У сільській місцевості документи на призначення допомоги приймаються уповноваженими особами об’єднаних територіальних громад, старостатів, сільських (селищних) рад.





Органами соціального захисту населення області буде надано сприяння в оформленні документів одиноким особам, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг).





Номер прямої телефонної лінії у разі виникнення додаткових питань: (0532)63-28-65.