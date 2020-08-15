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Кременчук, Фотоколекція

Під кременчуцькою міськрадою запаркувалось кілька десятків легендарних Mersedes'ів

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 920

 

Центральну площу міста заполонили німецькі автівки
Фото: Артем Коваленко

15 серпня о 12.00 полоща Перемоги перетворилась на виставку під відкритим небом легендарних німецьких автівок - Mercedes-Benz W123. В одному місці зібралось кілька десятків таких автівок звідусіль. За годину до цього автівки красувались на площі Незалежності.


Mercedes'и з такою серії кузова виготовлялись з грудня 1975 року до лютого 1986 року. Серія W123 перевищила по продажам попередника W114/W115 і стала найуспішнішою моделлю Mercedes-Benz за всю історію фірми. За 10 років було випущено понад 2,7 мільйонів автомобілів у різних виконаннях.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: Mercedes Площадь Победы автомобиль выставка
компанія «Інтера Люкс»
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