Під кременчуцькою міськрадою запаркувалось кілька десятків легендарних Mersedes'ів

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Фото: Артем Коваленко

15 серпня о 12.00 полоща Перемоги перетворилась на виставку під відкритим небом легендарних німецьких автівок - Mercedes-Benz W123. В одному місці зібралось кілька десятків таких автівок звідусіль. За годину до цього автівки красувались на площі Незалежності.





Mercedes'и з такою серії кузова виготовлялись з грудня 1975 року до лютого 1986 року. Серія W123 перевищила по продажам попередника W114/W115 і стала найуспішнішою моделлю Mercedes-Benz за всю історію фірми. За 10 років було випущено понад 2,7 мільйонів автомобілів у різних виконаннях.