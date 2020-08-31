В Україні за добу +2141 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 19

Загалом 2557 людей померли від коронавірусної інфекції
За останню добу в Україні зафіксували 2141 новий випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 19.
За даними МОЗ, станом на 9.00 31 серпня 121 215 українців захворіли на COVID-19, з цих випадків 2557 летальних, 57 114 пацієнтів одужали (за добу – 380 людей). Загалом провели 1 550 280 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3993 випадки;
- Волинська область — 5471 випадок;
- Дніпропетровська область — 2349 випадків;
- Донецька область — 1418 випадків;
- Житомирська область — 3302 випадки;
- Закарпатська область — 7516 випадків;
- Запорізька область — 1596 випадків;
- Івано-Франківська область — 9179 випадків;
- Кіровоградська область — 814 випадків;
- м. Київ — 13 370 випадків;
- Київська область — 5669 випадків;
- Львівська область — 14 510 випадків;
- Луганська область — 315 випадків;
- Миколаївська область — 1252 випадки;
- Одеська область — 7283 випадки;
- Полтавська область — 789 випадків;
- Рівненська область — 9182 випадки;
- Сумська область — 1470 випадків;
- Тернопільська область — 6014 випадків;
- Харківська область — 9076 випадків;
- Херсонська область — 396 випадків;
- Хмельницька область — 2481 випадок;
- Чернівецька область — 10 303 випадки;
- Черкаська область — 1573 випадки;
- Чернігівська область — 1894 випадки.
Полтавська ОДА повідомляє, що у нашій області коронавірусну інфекцію за добу діагностували:
- у Полтаві – 14 нових випадків;
- у Полтавському районі, а також у колишніх Глобинському, Гребінківському, Шишацькому, Решетилівському районах – по одному.