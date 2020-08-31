Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
Підтверджені:
Україна121215
Кременчук156
Хворі:
Україна61544
Кременчук5
Одужало:
Україна57114
Кременчук147
Померло:
Україна2557
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу +2141 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 19

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 401 Коментарів: 1

 

Загалом 2557 людей померли від коронавірусної інфекції

За останню добу в Україні зафіксували 2141 новий випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 19.


За даними МОЗ, станом на 9.00 31 серпня 121 215 українців захворіли на COVID-19, з цих випадків 2557 летальних, 57 114 пацієнтів одужали (за добу – 380 людей). Загалом провели 1 550 280 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3993 випадки;
  • Волинська область — 5471 випадок;
  • Дніпропетровська область — 2349 випадків;
  • Донецька область — 1418 випадків;
  • Житомирська область — 3302 випадки;
  • Закарпатська область — 7516 випадків;
  • Запорізька область — 1596 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9179 випадків;
  • Кіровоградська область — 814 випадків;
  • м. Київ — 13 370 випадків;
  • Київська область — 5669 випадків;
  • Львівська область — 14 510 випадків;
  • Луганська область — 315 випадків;
  • Миколаївська область — 1252 випадки;
  • Одеська область — 7283 випадки;
  • Полтавська область — 789 випадків;
  • Рівненська область — 9182 випадки;
  • Сумська область — 1470 випадків;
  • Тернопільська область — 6014 випадків;
  • Харківська область — 9076 випадків;
  • Херсонська область — 396 випадків;
  • Хмельницька область — 2481 випадок;
  • Чернівецька область — 10 303 випадки;
  • Черкаська область — 1573 випадки;
  • Чернігівська область — 1894 випадки.


 

Полтавська ОДА повідомляє, що у нашій області коронавірусну інфекцію за добу діагностували:

  • у Полтаві – 14 нових випадків;
  • у Полтавському районі, а також у колишніх Глобинському, Гребінківському, Шишацькому, Решетилівському районах – по одному.
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 378
inattentive:
Сьогодні, 11:48

Я так понимаю школьники уже в октябре будут снова по домам "учиться". (ну или по крайней мере сразу же после местных выборов)


4 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх