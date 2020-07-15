Нужно попасть в Кременчугский горсовет? Можно сообразить на троих – по 10 тысяч с каждого

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 487 Коментарів: 1

За участие в выборах в Кременчугский горсовет каждой партии придется заплатить по 28 385 гривен денежного залога.



Это очень скромная сумма – в сравнении с той, которую партии заплатили бы по новому Избирательному кодексу. За участие в выборах в Кременчуге они бы заплатили по 302 000 гривен каждая. Но, к счастью для будущих кандидатов, Верховная Рада внесла таки изменения в новый, подписанный президентом, Избирательный кодекс – и существенно уменьшила размер денежного залога за участие в выборах.



Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3485. За него проголосовало 308 нардепов, и лишь 17 – против. Нардепы-кременчужане голосовали так:

Березин – за;

Мовчан – за;

Шаповалов – против.

Он, кстати, и раньше не голосовал за уменьшение суммы залога (з/п № 2769).





Голосование Шаповалова за законопроект №3485

Голосование Шаповалова за законопроект № 2769



В принятом Радой законопроекте № 3485 изменена формула расчета денежного залога на выборах. Теперь он считается так: для городов с количеством избирателей больше 75 тысяч (Кременчуг попадает в эту категорию) по четыре минимальные зарплаты на каждые 90 тысяч избирателей (а прежде считался на каждые 10 тысяч избирателей).



В Кременчуге (по данным ЦИК) на парламентских выборах 2019 года было зарегистрировано 135 225 избирателей. Значит размер денежного залога для Кременчуга составит 28 385,23 грн. Эту сумму внесет на специальный счет ЦИК каждая партия, подавшая избирательный список кандидатов на выборы в Кременчугский горсовет.



«Рух «ЧЕСНО» называет несколько большую сумму, чем посчитал «ТелеграфЪ» – они говорят о 34 000 залога, возможно, использовали для подсчетов другое количество избирателей.



Окончательные расчеты проведет ЦИК, опираясь на официальное число избирателей перед началом местных выборов. Так что подсчитанная нами сумма может измениться, но незначительно – даже если изменится количество избирателей, расчетная формула останется неизменной.



28 тысяч гривен – это совсем неплохо и намного меньше, чем 302 тысячи. Но это почти в четыре раза больше залога, который платили в 2015 году. Тогда на выборах в Кременчуге сумма залога составляла 8303 гривны.



За кандидата в мэры партия также должна будет внести денежный залог. Для Кременчуга он составит ту же сумму – 28 385, 23 грн. Кандидаты в мэры будут выдвигаться только от политических партий, самовыдвижения не будет.