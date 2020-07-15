Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Надзвичайні новини

Взяли під варту кременчужанку, яка ударом ножа вбила товаришку

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 276

 

45-річній жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві

За процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури 45-річній кременчужанці, яка зарізала товаришку, повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це інформує прокуратура Полтавщини.


За даними слідства, 17 липня підозрювана перебувала у будинку своєї знайомої. Під дією алкоголю між жінками виник конфлікт, під час якого гостя вдарила господарку оселі кухонним ножем. Від отриманої травми потерпіла померла, а підозрювана вибігла на вулицю і почала кричати, що вбила людину. Перехожі викликали працівників поліції.

 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: убийство вбивство нож
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх