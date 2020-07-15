Взяли під варту кременчужанку, яка ударом ножа вбила товаришку

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 276

За процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури 45-річній кременчужанці, яка зарізала товаришку, повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це інформує прокуратура Полтавщини.





За даними слідства, 17 липня підозрювана перебувала у будинку своєї знайомої. Під дією алкоголю між жінками виник конфлікт, під час якого гостя вдарила господарку оселі кухонним ножем. Від отриманої травми потерпіла померла, а підозрювана вибігла на вулицю і почала кричати, що вбила людину. Перехожі викликали працівників поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.