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Надзвичайні новини

В одному з сіл Кременчуцького району обікрали відділення «Укрпошти»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

 

Поліція встановлює очевидців події

21 липня у селі Омельник Кременчуцького району обікрали відділення «Укрпошти».


Як повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції, з пошти надійшла інформація про те, що хтось пошкодив двері та проник до приміщення. На місці події працювала слідчо-оперативна група районної поліції.


За даним фактом відомості внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.


Правоохоронці наразі встановлюють очевидців події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: кража Укрпочта полиция Омельник
компанія «Інтера Люкс»

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