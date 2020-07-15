В одному з сіл Кременчуцького району обікрали відділення «Укрпошти»

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21 липня у селі Омельник Кременчуцького району обікрали відділення «Укрпошти».





Як повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції, з пошти надійшла інформація про те, що хтось пошкодив двері та проник до приміщення. На місці події працювала слідчо-оперативна група районної поліції.





За даним фактом відомості внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.





Правоохоронці наразі встановлюють очевидців події.