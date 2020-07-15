У Горішніх Плавнях під час руху загорілась Toyota Tercel

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 790

21 липня у Горішніх Плавнях під час руху загорілась Toyota Tercel, повідомляє Горішньоплавнівський міський сектор ДСНС.





Повідомлення про займання легкового автомобіля на вулиці Гірників надійшло о 9.04. По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили, що горить легковий автомобіль Toyota Tercel, який спалахнув під час руху.





О 9.10 пожежу було ліквідовано. Вогонь пошкодив лако-фарбове покриття капоту, моторний відсік автомобіля.



До гасіння залучалося 5 чоловік особового складу підрозділу та 1 одиниця техніки.



Збитки від пожежі та причина пожежі встановлюються.