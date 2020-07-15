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У Горішніх Плавнях під час руху загорілась Toyota Tercel

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 790

 

Автівку загасили ДСНСники

21 липня у Горішніх Плавнях під час руху загорілась Toyota Tercel, повідомляє Горішньоплавнівський міський сектор ДСНС.

Повідомлення про займання легкового автомобіля на вулиці Гірників надійшло о 9.04. По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили, що горить легковий автомобіль Toyota Tercel, який спалахнув під час руху.


О 9.10 пожежу було ліквідовано. Вогонь пошкодив лако-фарбове покриття капоту, моторний відсік автомобіля.


До гасіння залучалося 5 чоловік особового складу підрозділу та 1 одиниця техніки.


Збитки від пожежі та причина пожежі встановлюються.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Пожежа пожар Горишние Плавни
компанія «Інтера Люкс»

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