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Кременчук, Політика

Суперскидки: хотите в мэры Кременчуга? С вас всего 28 тысяч

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 322 Коментарів: 1

 

Но Шаповалов против скидок

Каждый кандидат в мэры Кременчуга на осенних выборах заплатит ЦИК денежный залог в сумме 28 385 гривен (по версии «Телеграфа») – или 34 000 по версии ЧЕСНО.


Это вполне можно назвать суперскидками избирательного сезона, т. к. планировалось, что кандидатам придется заплатить по 302 тысячи гривен.


Верховная Рада приняла изменения к новому Избирательному кодексу – проголосовала во втором чтении за законопроект №3485.


Среди прочего, в этом законопроекте изменена формула расчета денежного залога для кандидатов на местных выборах – сумма залога уменьшилась в разы. Например для Кременчуга и кременчугских кандидатов в мэры сумма залога уменьшилась с 302 000 гривен до 28 385 грн.


За законопроект № 3485 проголосовали 308 нардепов, против – 17.


Нардепы-кременчужане голосовали так:

  • Березин – за;
  • Мовчан – за;
  • Шаповалов – против.



Теперь по поводу формулы расчета денежного залога. Для городов, где проживает более 75 тысяч избирателей (Кременчуг в этой категории), размер залога рассчитывается так: 4 минимальные зарплаты на каждые 90 тысяч избирателей.


На сегодня минимальная зарплата составляет 4 723 гривны, а четыре таких зарплаты – это 18 892 гривны. На сайте ЦИК на последних парламентских выборах (2019г.) по Кременчугскому 146 округу зарегистрировано 135 225 избирателей. 


Соответственно, для Кременчуга сумма денежного залога для кандидата в мэры составит 28 385,23 грн. Это по подсчетам «Телеграфа».


«Рух «ЧЕСНО» дает несколько большую цифру – 34 000 грн. Возможно, они использовали другое количество избирателей.


 


И подсчеты «Телеграфа», и подсчеты «ЧЕСНО» являются предварительными. Окончательный расчет суммы залога произведет ЦИК, опираясь на официальное количество избирателей на начало осенней избирательной кампании. В связи с этим рассчитанная нами сумма может измениться, но незначительно – т. к. формула останется неизменной. А в ней главное то, что теперь залоговая сумма (4 минимальных зарплаты) рассчитывается не на каждые 10 тысяч избирателей, как было  прежде, а на каждые 90 тысяч избирателей – отсюда и значительное уменьшение общей суммы залога.



А Шаповалов против!

Как говорилось выше, кременчугский нардеп Шаповалов голосовал против законопроекта №3485, обеспечившего, в том числе, и уменьшение залоговых сумм для кандидатов на местных выборах.


 


Ещё раньше, в мае, он не поддержал законопроект № 2769. Это был очень короткий законопроект, направленный на уменьшение суммы денежного залога для кандидатов на местных выборах. Он состоял из правки к одной-единственной статье 225 Избирательного кодекса – это статья о денежном залоге. Авторы законопроекта №2769 как раз и предлагали изменить в расчетной формуле всего одну цифру – 10 тысяч избирателей поменять на 90 тысяч. И считать залоговую сумму (4 минимальных зарплаты) на каждые 90 тысяч избирателей, а не на каждые 10 тысяч – и таким образом в разы уменьшить сумму залога.


Этот законопроект Рада приняла в первом чтении. Но нардеп Шаповалов за него не голосовал – воздержался.


 


Эти результаты голосования дают основания полагать, что кременчугский нардеп не заинтересован в уменьшении залоговой суммы на местных выборах.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы мэра Кременчуга денежный залог избирательная кампания Верховная Рада закон народные депутаты кандидаты Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 321
shtai:
Сьогодні, 13:24

Больше сумма -> меньше конкурентов -> меньше вброс бабла в фиолетовую сетку. Это даже не "многоходовочка".


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