Міст перекриватимуть по одній смузі. Ремонт кожної смуги триватиме по 7 днів
Стали відомі терміни ремонту Крюківського мосту: початок з 10.00 29 липня і триватиме ремонт до 31 серпня.
Як підкреслили представники Укрзалізниці та мер, 1 вересня міст буде відкритий для проїзду, враховуючи, що розпочнеться навчальний рік і школярі поїдуть до навчальних закладів.
Міст перекриватимуть по одній смузі. Ремонт кожної смуги триватиме по 7 днів.
Планують пустити додаткові потяги, щоб кременчужанам легше було діставатися до роботи через міст.
Нагадаємо, що про те, що Крюківський міст перекриють на 2 місяці стало відомо тиждень тому з рішення виконкому. У ньому йшлося, що міст перекриють з 20 липня по 30 вересня. Проте мерія та УЗ домовилися про скорочення термінів ремонту.
Як розповів під час пресконференції Юзеф Тулей, головний інженер Південної залізниці, міст перекриватимуть задля поточного ремонту двох деформаційних швів: одного — з боку Крюкова, іншого — з боку лівобережної частини. Це ті стики, де руйнується зона монолітного бетону. Усього на мосту 35 стиків, інші в задовільному стані, каже керівник Південної залізниці.
Ремонт розпочнеться на деформаційному стику з боку Крюкова, а по завершенні роботи розпочнуть з боку лівобережжя. На час ремонту проїзд транспорту буде організовано по одній смузі руху.
Ремонт проводитимуть силами Південної залізниці — буде задіяний її виробничий підрозділ «Харківський мостобудівний поїзд». Як розповів керівник цього підрозділу Дмитро Поливаний. На стиках повністю знімуть покриття; передбачене розбивання бетону на деформованих стиках і нове бетонування із застосуванням спеціального бетону з пластифікаторами: ці добавки сприяють швидкому застиганню бетону, завдяки чому УЗ максимально скоротила терміни ремонту.
31 серпня — дата завершення ремонту (за умов сприятливої погоди). Завершити ремонт раніше не вийде: на кожну смугу потрібно мінімум 7 днів, що пов'язано із технологією робіт.
Ремонт триватиме цілодобово, мостобудівний поїзд працюватиме в три зміни.
На місці виконання робіт передбачатиметься рух транспорту на 50 м по одній смузі. Відповідно, будуть встановлені додаткові світлофори, також рух транспорту допоможуть організовувати патрульні.
- Прохання до кременчужан, до водіїв, до тих, хто користуватиметься громадським транспортом з розумінням поставитися до ситуації з ремонтом мосту. Це дуже важливо для міста...Те, що робить зараз УЗ — це крок на упередження, щоб не допустити аварій, - сказав під час пресконференції мер Кременчука Віталій Малецький.
За його словами, поліції поставлене завдання: максимально звільнити центр міста від великовантажного транспорту.
Як буде організований рух в об'їзд великовантажного транспорту - в окремій публікації.