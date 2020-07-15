Крюківський міст відкриють 1 вересня, а до того - пустять додаткові потяги (додано)

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 1 324 Коментарів: 6

Стали відомі терміни ремонту Крюківського мосту: початок з 10.00 29 липня і триватиме ремонт до 31 серпня.





Як підкреслили представники Укрзалізниці та мер, 1 вересня міст буде відкритий для проїзду, враховуючи, що розпочнеться навчальний рік і школярі поїдуть до навчальних закладів.





Міст перекриватимуть по одній смузі. Ремонт кожної смуги триватиме по 7 днів.





Планують пустити додаткові потяги, щоб кременчужанам легше було діставатися до роботи через міст.





Нагадаємо, що про те, що Крюківський міст перекриють на 2 місяці стало відомо тиждень тому з рішення виконкому. У ньому йшлося, що міст перекриють з 20 липня по 30 вересня. Проте мерія та УЗ домовилися про скорочення термінів ремонту.





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Що робитимуть з мостом?

Як розповів під час пресконференції Юзеф Тулей, головний інженер Південної залізниці, міст перекриватимуть задля поточного ремонту двох деформаційних швів: одного — з боку Крюкова, іншого — з боку лівобережної частини. Це ті стики, де руйнується зона монолітного бетону. Усього на мосту 35 стиків, інші в задовільному стані, каже керівник Південної залізниці.









Ремонт розпочнеться на деформаційному стику з боку Крюкова, а по завершенні роботи розпочнуть з боку лівобережжя. На час ремонту проїзд транспорту буде організовано по одній смузі руху.

Ремонт проводитимуть силами Південної залізниці — буде задіяний її виробничий підрозділ «Харківський мостобудівний поїзд». Як розповів керівник цього підрозділу Дмитро Поливаний. На стиках повністю знімуть покриття; передбачене розбивання бетону на деформованих стиках і нове бетонування із застосуванням спеціального бетону з пластифікаторами: ці добавки сприяють швидкому застиганню бетону, завдяки чому УЗ максимально скоротила терміни ремонту.





31 серпня — дата завершення ремонту (за умов сприятливої погоди). Завершити ремонт раніше не вийде: на кожну смугу потрібно мінімум 7 днів, що пов'язано із технологією робіт.





Ремонт триватиме цілодобово, мостобудівний поїзд працюватиме в три зміни.





Як буде організований рух транспорту?





На місці виконання робіт передбачатиметься рух транспорту на 50 м по одній смузі. Відповідно, будуть встановлені додаткові світлофори, також рух транспорту допоможуть організовувати патрульні.





- Прохання до кременчужан, до водіїв, до тих, хто користуватиметься громадським транспортом з розумінням поставитися до ситуації з ремонтом мосту. Це дуже важливо для міста...Те, що робить зараз УЗ — це крок на упередження, щоб не допустити аварій, - сказав під час пресконференції мер Кременчука Віталій Малецький.







За його словами, поліції поставлене завдання: максимально звільнити центр міста від великовантажного транспорту.





Як буде організований рух в об'їзд великовантажного транспорту - в окремій публікації.



