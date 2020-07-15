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Топ новина, Кременчук

Крюківський міст відкриють 1 вересня, а до того - пустять додаткові потяги (додано)

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 1 324 Коментарів: 6

 

Міст перекриватимуть по одній смузі. Ремонт кожної смуги триватиме по 7 днів

Стали відомі терміни ремонту Крюківського мосту: початок з 10.00 29 липня і триватиме ремонт до 31 серпня.


Як підкреслили представники Укрзалізниці та мер, 1 вересня міст буде відкритий для проїзду, враховуючи, що розпочнеться навчальний рік і школярі поїдуть до навчальних закладів.


Міст перекриватимуть по одній смузі. Ремонт кожної смуги триватиме по 7 днів.


Планують пустити додаткові потяги, щоб кременчужанам легше було діставатися до роботи через міст.


Нагадаємо, що про те, що Крюківський міст перекриють на 2 місяці стало відомо тиждень тому з рішення виконкому. У ньому йшлося, що міст перекриють з 20 липня по 30 вересня. Проте мерія та УЗ домовилися про скорочення термінів ремонту. 


Додано

Що робитимуть з мостом?

Як розповів під час пресконференції Юзеф Тулей, головний інженер Південної залізниці, міст перекриватимуть задля поточного ремонту двох деформаційних швів: одного — з боку Крюкова, іншого — з боку лівобережної частини. Це ті стики, де руйнується зона монолітного бетону. Усього на мосту 35 стиків, інші в задовільному стані, каже керівник Південної залізниці.


 

Ремонт розпочнеться на деформаційному стику з боку Крюкова, а по завершенні роботи розпочнуть з боку лівобережжя. На час ремонту проїзд транспорту буде організовано по одній смузі руху.

Ремонт проводитимуть силами Південної залізниці — буде задіяний її виробничий підрозділ «Харківський мостобудівний поїзд». Як розповів керівник цього підрозділу Дмитро Поливаний. На стиках повністю знімуть покриття; передбачене розбивання бетону на деформованих стиках і нове бетонування із застосуванням спеціального бетону з пластифікаторами: ці добавки сприяють швидкому застиганню бетону, завдяки чому УЗ максимально скоротила терміни ремонту.


31 серпня — дата завершення ремонту (за умов сприятливої погоди). Завершити ремонт раніше не вийде: на кожну смугу потрібно мінімум 7 днів, що пов'язано із технологією робіт.


Ремонт триватиме цілодобово, мостобудівний поїзд працюватиме в три зміни.


Як буде організований рух транспорту?


На місці виконання робіт передбачатиметься рух транспорту на 50 м по одній смузі. Відповідно, будуть встановлені додаткові світлофори, також рух транспорту допоможуть організовувати патрульні.


- Прохання до кременчужан, до водіїв, до тих, хто користуватиметься громадським транспортом з розумінням поставитися до ситуації з ремонтом мосту. Це дуже важливо для міста...Те, що робить зараз УЗ — це крок на упередження, щоб не допустити аварій, - сказав під час пресконференції мер Кременчука Віталій Малецький.



За його словами, поліції поставлене завдання: максимально звільнити центр міста від великовантажного транспорту.


Як буде організований рух в об'їзд великовантажного транспорту - в окремій публікації. 


0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Крюковский мост Крюківський міст ремонт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

251
Джо:
Сьогодні, 12:18

только у нас жизненно важную артерию нужно ремонтировать днем...

 

у меня все)


19 0
60
petr 1:
Сьогодні, 13:01

Мэр наконец-то заставил УЗ ремонтировать мост. 

Хорошо то, что ремонт будет месяц! Раньше говорили будет три месяца. 


0 8
217
lvbnher:
Сьогодні, 13:03

Ремонт сократили до одного месяца. Ремонтировать нужно, тем более дети на каникулах, а у всех сезон отпусков. Трафик значительно меньше


0 5
19
FEЯ:
Сьогодні, 13:18

А що, до 1-го вересня міст перетинають тільки, щоб прогулятися міським парком чи т.ін.??? ЛЮДИ ПРАЦЮЮТЬ ВЖЕ СЬОГОДНІ, ВЧОРА ПРАЦЮВАЛИ І ЗАВТРА БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ!!! Ви подивіться на завантаженість автотранспортом у години пік!!! ЦЕ ВЖЕ ПОВНА ДУРКА (цитата з фільма) 


1 0
1 321
shtai:
Сьогодні, 13:20

У ботов новые "лица"?


1 0
168
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:32

Может заодно с мостбудивным поездом еще и рельсосварочный загнать? Когда поезд по мосту идет, на стыках так гремит, что караул.


0 0

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