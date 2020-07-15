Суперскидки: хотите в мэры Кременчуга? С вас всего 28 тысяч

Вчора, 13:03 Переглядів: 2 931 Коментарів: 4

Каждый кандидат в мэры Кременчуга на осенних выборах заплатит ЦИК денежный залог в сумме 28 385 гривен (по версии «Телеграфа») – или 34 000 по версии ЧЕСНО.





Это вполне можно назвать суперскидками избирательного сезона, т. к. планировалось, что кандидатам придется заплатить по 302 тысячи гривен.



Верховная Рада приняла изменения к новому Избирательному кодексу – проголосовала во втором чтении за законопроект №3485.





Среди прочего, в этом законопроекте изменена формула расчета денежного залога для кандидатов на местных выборах – сумма залога уменьшилась в разы. Например для Кременчуга и кременчугских кандидатов в мэры сумма залога уменьшилась с 302 000 гривен до 28 385 грн.



За законопроект № 3485 проголосовали 308 нардепов, против – 17.





Нардепы-кременчужане голосовали так:

Березин – за;

Мовчан – за;

Шаповалов – против.







Теперь по поводу формулы расчета денежного залога. Для городов, где проживает более 75 тысяч избирателей (Кременчуг в этой категории), размер залога рассчитывается так: 4 минимальные зарплаты на каждые 90 тысяч избирателей.



На сегодня минимальная зарплата составляет 4 723 гривны, а четыре таких зарплаты – это 18 892 гривны. На сайте ЦИК на последних парламентских выборах (2019г.) по Кременчугскому 146 округу зарегистрировано 135 225 избирателей.





Соответственно, для Кременчуга сумма денежного залога для кандидата в мэры составит 28 385,23 грн. Это по подсчетам «Телеграфа».



«Рух «ЧЕСНО» дает несколько большую цифру – 34 000 грн. Возможно, они использовали другое количество избирателей.







И подсчеты «Телеграфа», и подсчеты «ЧЕСНО» являются предварительными. Окончательный расчет суммы залога произведет ЦИК, опираясь на официальное количество избирателей на начало осенней избирательной кампании. В связи с этим рассчитанная нами сумма может измениться, но незначительно – т. к. формула останется неизменной. А в ней главное то, что теперь залоговая сумма (4 минимальных зарплаты) рассчитывается не на каждые 10 тысяч избирателей, как было прежде, а на каждые 90 тысяч избирателей – отсюда и значительное уменьшение общей суммы залога.







А Шаповалов против!

Как говорилось выше, кременчугский нардеп Шаповалов голосовал против законопроекта №3485, обеспечившего, в том числе, и уменьшение залоговых сумм для кандидатов на местных выборах.







Ещё раньше, в мае, он не поддержал законопроект № 2769. Это был очень короткий законопроект, направленный на уменьшение суммы денежного залога для кандидатов на местных выборах. Он состоял из правки к одной-единственной статье 225 Избирательного кодекса – это статья о денежном залоге. Авторы законопроекта №2769 как раз и предлагали изменить в расчетной формуле всего одну цифру – 10 тысяч избирателей поменять на 90 тысяч. И считать залоговую сумму (4 минимальных зарплаты) на каждые 90 тысяч избирателей, а не на каждые 10 тысяч – и таким образом в разы уменьшить сумму залога.





Этот законопроект Рада приняла в первом чтении. Но нардеп Шаповалов за него не голосовал – воздержался.







Эти результаты голосования дают основания полагать, что кременчугский нардеп не заинтересован в уменьшении залоговой суммы на местных выборах.